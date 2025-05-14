Зарплата в ЗСУ травень 2025 - скільки в українській армії отримують командири

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 5 ОШБр

Грошове забезпечення командирів у підрозділах Збройних сил України серйозно відрізняється залежно від виконаних завдань та перебування підрозділу на фронті чи в тилу. Максимальна зарплата командира батальйону перевищить у травні 200 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Зарплати у українських військовослужбовців у травні 2025 року відрізнятимуться залежно від того, у яких підрозділах вони служать — бойових чи небойових, беруть участь у бойових діях на лінії фронту чи у ворожому тилу.

Так, для командира відділення найменша базова зарплата, без додаткової винагороди, становитиме 22 677 гривень. Такі кошти отримуватимуть у тилових підрозділах.

У бойових же зарплата командира відділення зросте аж до 193 022 гривень.

Зарплати сержантів та комбатів у ЗСУ

Аналогічним чином змінюються й зарплати інших командирів.

Так, зарплата головного сержанта роти змінюється від 26 094 до 196 491 гривні.

А командир батальйону може отримати за місяць від 35 496 до 206 037 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими у травні будуть зарплати у Збройних силах України у стрільців.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки у ЗСУ отримують десантники та морпіхи.