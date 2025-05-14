Зарплата в ВСУ май 2025 - сколько в украинской армии получают командиры

Военнослужащие ВСУ. Фото: 5 ОШБр

Денежное обеспечение командиров в подразделениях Вооруженных сил Украины серьезно отличается в зависимости от выполненных задач и пребывания подразделения на фронте или в тылу. Максимальная зарплата командира батальона превысит в мае 200 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Зарплаты у украинских военнослужащих в мае 2025 года будут отличаться в зависимости от того, в каких подразделениях они служат — боевых или небоевых, участвуют в боевых действиях на линии фронта или во вражеском тылу.

Так, для командира отделения наименьшая базовая зарплата, без дополнительного вознаграждения, составит 22 677 гривен. Такие средства будут получать в тыловых подразделениях.

В боевых же зарплата командира отделения вырастет до 193 022 гривен.

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Аналогичным образом меняются и зарплаты других командиров.

Так, зарплата главного сержанта роты меняется от 26 094 до 196 491 гривны.

А командир батальона может получить за месяц от 35 496 до 206 037 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какими в мае будут зарплаты в Вооруженных силах Украины у стрелков.

Добавим, мы сообщали о том, сколько в ВСУ получают десантники и морпехи.