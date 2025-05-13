Зарплати у ЗСУ травень 2025 - скільки заробляють стрільці

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генеральний штаб

Найнижчу зарплату у Збройних силах України отримує військовослужбовець на посаді стрільця. Але вона може суттєво зрости залежно від того, у яких підрозділах служитиме військовий.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Базова зарплата стрільця в ЗСУ

Військовослужбовці, які потрапляють до Збройних сил України, базово отримують посаду стрільця — найнижчу в українській армії.

Зарплата на цій посаді відрізняється від того, які завдання виконують ті чи інші підрозділи.

Так, стрілець у небойовому підрозділі, який не виконує бойові чи спеціальні завдання, отримує базову зарплату розміром 20 586 гривень на місяць.

Коли зарплати стрільців зростають

У інших підрозділах зарплата стрільця є уже суттєво вищою.

Так, у підрозділах, які виконують спеціальні завдання, стрілець отримує уже 50 586 гривень на місяць.

За безпосередню участь у бойових дій (за повний місяць) зарплата стрільця становитиме 120 900 гривень.

А якщо цей місяць стрілець проведе під час бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення чи в тилу ворога — він отримає 190 900 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть зарплати у десантників та морських піхотинців.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки отримають у травні військовослужбовці із Сил спецоперацій.

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