Зарплаты в ВСУ май 2025 - сколько зарабатывают стрелки

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генеральный штаб

Самую низкую зарплату в Вооруженных силах Украины получает военнослужащий на должности стрелка. Но она может существенно возрасти в зависимости от того, в каких подразделениях будет служить военный.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Базовая зарплата стрелка в ВСУ

Военнослужащие, которые попадают в Вооруженные силы Украины, базово получают должность стрелка — самую низкую в украинской армии.

Зарплата на этой должности отличается от того, какие задачи выполняют те или иные подразделения.

Так, стрелок в небоевом подразделении, которое не выполняет боевые или специальные задачи, получает базовую зарплату в размере 20 586 гривен в месяц.

Когда зарплаты стрелков растут

В других подразделениях зарплата стрелка уже существенно выше.

Так, в подразделениях, выполняющих специальные задачи, стрелок получает уже 50 586 гривен в месяц.

За непосредственное участие в боевых действий (за полный месяц) зарплата стрелка составит 120 900 гривен.

А если этот месяц стрелок проведет во время боевых действий непосредственно на линии соприкосновения или в тылу врага — он получит 190 900 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут зарплаты у десантников и морских пехотинцев.

Добавим, мы сообщали о том, сколько получат в мае военнослужащие из Сил спецопераций.

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