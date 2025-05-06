Зарплати у ЗСУ трванеь 2025 - розмір виплат у Силах спецоперацій

Зарплати у ССО — скільки отримають у травні
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ отримують зарплати, які суттєво перевищують грошове забезпечення інших родів військ. Так, рекрут у ССО має базову зарплату на такому ж рівні, як командир батальйону у Сухопутних військах ЗСУ.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Зарплати у Силах спецоперацій
Одні із найвищих зарплат у Збройних силах України отримують військовослужбовці Сил спеціальних операцій.
Так, звичайний рекрут, який проходить службу у підрозділі ССО, отримує на місяць базову зарплату, без додаткових винагород, розміром 35 379 гривень.
Для порівняння — у Сухопутних військах таку зарплату отримує командир батальйону.
Скільки отримують командири у ССО
Відповідним чином збільшені й зарплати командирів підрозділів у Силах спецоперацій.
Вони становлять (без додаткової винагороди):
- для командира відділення — 40 284 гривні;
- для головного сержанта роти — 44 056 гривень;
- для командира батальйону — 55 511 гривень.
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