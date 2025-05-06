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Зарплати у ССО — скільки отримають у травні

6 травня 2025 07:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зарплати у ЗСУ трванеь 2025 - розмір виплат у Силах спецоперацій
Військовослужбовець Сил спецоперацій. Фото: Facebook Командування ССО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ отримують зарплати, які суттєво перевищують грошове забезпечення інших родів військ. Так, рекрут у ССО має базову зарплату на такому ж рівні, як командир батальйону у Сухопутних військах ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Зарплати у Силах спецоперацій

Одні із найвищих зарплат у Збройних силах України отримують військовослужбовці Сил спеціальних операцій.

Так, звичайний рекрут, який проходить службу у підрозділі ССО, отримує на місяць базову зарплату, без додаткових винагород, розміром 35 379 гривень.

Для порівняння — у Сухопутних військах таку зарплату отримує командир батальйону.

Скільки отримують командири у ССО

Відповідним чином збільшені й зарплати командирів підрозділів у Силах спецоперацій.

Вони становлять (без додаткової винагороди):

  • для командира відділення — 40 284 гривні;
  • для головного сержанта роти — 44 056 гривень;
  • для командира батальйону — 55 511 гривень.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки отримують військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ,

Додамо, ми повідомляли про те, якими є зарплати у десантників та морпіхів у 2025 році.

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