Нові зарплати у Сухопутних військах ЗСУ травень 2025 - розмір

Військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Зарплата військовослужбовця Сухопутних військ Збройних сил України починається з 20 130 гривень. Це базова виплата без різноманітних додаткових виплат та винагород, які нараховуються за спеціальні завдання чи бойові дії.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Базовою у Збройних силах України є зарплата, яку отримують військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.

Розмір цієї зарплати для рекрута становить 20 130 гривень на місяць.

У Міноборони зазначили, що це сума без додаткової винагороди, яка може бути нарахована за спеціальні завдання чи бойові дії, у яких братиме участь військовослужбовець.

Зарплати командирів у Сухопутних військах

Командир відділення у підрозділі Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме базову зарплату в розмірі 22 677 гривень.

Базова зарплата, без додаткової винагороди, головного сержанта роти Сухопутних військ становитиме 26 094 гривні.

А командир батальйону у цьому виді ЗСУ за місяць отримуватиме щонайменше (без додаткової винагороди) 35 496 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть у травні найвищі зарплати у Збройних силах України.

Ми повідомляли про те, скільки отримують військовослужбовці у небойових підрозділах ЗСУ.