Нові зарплати у Сухопутних військах ЗСУ травень 2025 - розмір

Зарплата у Сухопутних військах ЗСУ — якою вона буде в травні
Зарплата військовослужбовця Сухопутних військ Збройних сил України починається з 20 130 гривень. Це базова виплата без різноманітних додаткових виплат та винагород, які нараховуються за спеціальні завдання чи бойові дії.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Базова зарплата піхотинця в ЗСУ
Базовою у Збройних силах України є зарплата, яку отримують військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ.
Розмір цієї зарплати для рекрута становить 20 130 гривень на місяць.
У Міноборони зазначили, що це сума без додаткової винагороди, яка може бути нарахована за спеціальні завдання чи бойові дії, у яких братиме участь військовослужбовець.
Зарплати командирів у Сухопутних військах
Командир відділення у підрозділі Сухопутних військ ЗСУ отримуватиме базову зарплату в розмірі 22 677 гривень.
Базова зарплата, без додаткової винагороди, головного сержанта роти Сухопутних військ становитиме 26 094 гривні.
А командир батальйону у цьому виді ЗСУ за місяць отримуватиме щонайменше (без додаткової винагороди) 35 496 гривень.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть у травні найвищі зарплати у Збройних силах України.
Ми повідомляли про те, скільки отримують військовослужбовці у небойових підрозділах ЗСУ.
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