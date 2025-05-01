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Виплати в ЗСУ — найвищі зарплати у травні

1 травня 2025 07:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зарплати в українській армії - хто в ЗСУ отримує найбільші виплати
Військовослужбовці на фронті. Фото: 93 ОМБр "Холодний яр"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Найвищі зарплати у Збройних силах України отримують ті військовослужбовці, які ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення чи у ворожому тилу. Навіть простий стрілець за місяць може отримати до 190 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Найвищі зарплати у ЗСУ

Найвищі зарплати у Збройних силах України отримують ті військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення чи у ворожому тилу.

Так, простий стрілець за умови 30 днів бойових дій на фронті чи в тилу противника має отримати за місяць 190 900 грн.

Скільки отримують командири за бойові дії у ворожому тилу

Відповідним чином зростають і виплати для командирів таких підрозділів.

Так, зарплати за 30 днів бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення чи в тилу становлять:

  • командира відділення — 193 022 грн;
  • головного сержанта роти — 196 491 грн;
  • командира батальйону — 206 037 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть у травні виплати для військовослужбовців, що ведуть бойові дії.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є зарплати у військовослужбовців небойових підрозділів ЗСУ.

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