Зарплаты в украинской армии - кто в ВСУ получает самые большие выплаты

Военнослужащие на фронте. Фото: 93 ОМБр "Холодний яр"

Самые высокие зарплаты в Вооруженных силах Украины получают те военнослужащие, которые ведут боевые действия непосредственно на линии соприкосновения или во вражеском тылу. Даже простой стрелок за месяц может получить до 190 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Самые высокие зарплаты в ВСУ

Самые высокие зарплаты в Вооруженных силах Украины получают те военнослужащие, которые выполняют задачи непосредственно на линии соприкосновения или во вражеском тылу.

Так, простой стрелок при условии 30 дней боевых действий на фронте или в тылу противника должен получить за месяц 190 900 грн.

Сколько получают командиры за боевые действия во вражеском тылу

Соответствующим образом растут и выплаты для командиров таких подразделений.

Так, зарплаты за 30 дней боевых действий непосредственно на линии соприкосновения или в тылу составляют:

командира отделения — 193 022 грн;

главного сержанта роты — 196 491 грн;

командира батальона — 206 037 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут в мае выплаты для военнослужащих, ведущих боевые действия.

Добавим, мы сообщали о том, каковы зарплаты у военнослужащих небоевых подразделений ВСУ.