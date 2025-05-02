Новые зарплаты в Сухопутных войсках ВСУ май 2025 - размер

Военнослужащие Сухопутных войск ВСУ. Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Зарплата военнослужащего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начинается с 20 130 гривен. Это базовая выплата без различных дополнительных выплат и вознаграждений, которые начисляются за специальные задания или боевые действия.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Базовой в Вооруженных силах Украины является зарплата, которую получают военнослужащие Сухопутных войск ВСУ.

Размер этой зарплаты для рекрута составляет 20 130 гривен в месяц.

В Минобороны отметили, что это сумма без дополнительного вознаграждения, которое может быть начислено за специальные задачи или боевые действия, в которых будет участвовать военнослужащий.

Зарплаты командиров в Сухопутных войсках

Командир отделения в подразделении Сухопутных войск ВСУ будет получать базовую зарплату в размере 22 677 гривен.

Базовая зарплата, без дополнительного вознаграждения, главного сержанта роты Сухопутных войск составит 26 094 гривны.

А командир батальона в этом виде ВСУ за месяц будет получать минимум (без дополнительного вознаграждения) 35 496 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут в мае самые высокие зарплаты в Вооруженных силах Украины.

Мы сообщали о том, сколько получают военнослужащие в небоевых подразделениях ВСУ.