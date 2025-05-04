Зарплата десантників та морпіхів травень 2025 - розмір виплат

Морські піхотинці у ЗСУ. Фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Зарплата військовослужбовців із підрозділів десантно-штурмових військ чи морської піхоти відрізняється від базових виплат у ЗСУ. Стандартна зарплата, без додаткової винагороди, командира такого батальйона перевищує 40 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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На відміну від Сухопутних військ, підрозділи десантно-штурмових військ, морської піхоти та гірсько-штурмові підрозділи ЗСУ отримують підвищену зарплату через складність військової служби та виконуваних цими військовослужбовцями завдань.

Так, базова, без додаткових винагород, зарплата звичайного ректора із цих підрозділів становитиме у травні 21 196 гривень.

Скільки отримують командири в ДШВ та морській піхоті

Командири підрозділів ДШВ, морської піхоти та гірсько-штурмових підрозділів також мають збільшену базову зарплату.

У травні 2025 року вона становитиме:

для командира відділення — 26 533 гривні;

для головного сержанта роти — 29 923 гривні;

для командира батальйону — 40 099 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у кого із військових у травні 2025 року будуть найвищі зарплати.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки отримують військовослужбовці із небойових підрозділів ЗСУ.