Зарплата десантников и морпехов май 2025 -размер выплат

ДШВ и морпехи — зарплаты в мае
Зарплата военнослужащих из подразделений десантно-штурмовых войск или морской пехоты отличается от базовых выплат в ВСУ. Стандартная зарплата, без дополнительного вознаграждения, командира такого батальона превышает 40 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Зарплаты у морпехов и десантников
В отличие от Сухопутных войск, подразделения десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовые подразделения ВСУ получают повышенную зарплату из-за сложности военной службы и выполняемых этими военнослужащими задач.
Так, базовая, без дополнительных вознаграждений, зарплата обычного ректора из этих подразделений составит в мае 21 196 гривен.
Сколько получают командиры в ДШВ и морской пехоте
Командиры подразделений ДШВ, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений также имеют увеличенную базовую зарплату.
В мае 2025 года она составит:
- для командира отделения — 26 533 гривны;
- для главного сержанта роты — 29 923 гривны;
- для командира батальона — 40 099 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, у кого из военных в мае 2025 года будут самые высокие зарплаты.
Добавим, мы сообщали о том, сколько получают военнослужащие из небоевых подразделений ВСУ.
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