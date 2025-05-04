Зарплата десантников и морпехов май 2025 -размер выплат

Морские пехотинцы в ВСУ. Фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского

Зарплата военнослужащих из подразделений десантно-штурмовых войск или морской пехоты отличается от базовых выплат в ВСУ. Стандартная зарплата, без дополнительного вознаграждения, командира такого батальона превышает 40 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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В отличие от Сухопутных войск, подразделения десантно-штурмовых войск, морской пехоты и горно-штурмовые подразделения ВСУ получают повышенную зарплату из-за сложности военной службы и выполняемых этими военнослужащими задач.

Так, базовая, без дополнительных вознаграждений, зарплата обычного ректора из этих подразделений составит в мае 21 196 гривен.

Сколько получают командиры в ДШВ и морской пехоте

Командиры подразделений ДШВ, морской пехоты и горно-штурмовых подразделений также имеют увеличенную базовую зарплату.

В мае 2025 года она составит:

для командира отделения — 26 533 гривны;

для главного сержанта роты — 29 923 гривны;

для командира батальона — 40 099 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, у кого из военных в мае 2025 года будут самые высокие зарплаты.

Добавим, мы сообщали о том, сколько получают военнослужащие из небоевых подразделений ВСУ.