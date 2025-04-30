Вакансії в Десантно-штурмових військах України — топ-10

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Десантно-штурмових військах України можна стати фахівцем із 3D-моделювання та дизайну, оператором безпілотника, стрільцем-снайпером, офіцером юридичної служби або обійняти іншу посаду. Звернення до рекрутингового центру не означає автоматичну згоду на військову службу, оскільки людина має право відмовитися в будь-який момент до підписання контракту.

Про це повідомила пресслужба Центру рекрутингу Десантно-штурмових військ.

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Топ вакансій у ДШВ

Фахівець із 3D-моделювання та дизайну

Потрібен спеціаліст із 3D-моделювання та дизайну, який впевнено працює в Blender, 3ds Max, Maya або подібному ПЗ. Обов’язки включають створення 3D-моделей деталей для дронів, підготовку моделей до друку та обслуговування 3D-принтерів.

Оператор безпілотників

ДШВ шукають операторів для управління різними типами дронів. Основні вимоги — мотивація та бажання навчатися.

Завдання включають управління безпілотними авіаційними системами, моніторинг технічного стану БпЛА, виконання розвідувальних та ударних місій, а також аерозйомку, обробку й аналіз зібраних даних.

Стрілець-снайпер

Ця вакансія доступна за спецконтрактом "18-24". Обовʼязками є вражати пріоритетні цілі, працювати на середніх і дальніх дистанціях із високою точністю, вести контрснайперську боротьбу, спостереження і розвідку.

Офіцер юридичної служби

Вакансія для офіцерів із вищою юридичною освітою. Обовʼязки включають правову експертизу проєктів наказів та документів, ведення претензійно-позовної роботи, судове представництво інтересів військової частини, надання відповідей на запити правоохоронних органів і адвокатів, перевірку матеріалів службових розслідувань та юридичне консультування військовослужбовців.

Спеціаліст з BetaFlight та INAV

Для цієї вакансії необхідно мати практичні навички у відповідній сфері, вміти паяти та мати готовність навчатися.

Серед обовʼязків є налаштування прошивки BetaFlight та INAV для стабільного польоту, оптимізація PID-регуляторів, фільтрів та автопілота для різних типів БпЛА налаштування режимів польоту, інтеграція телеметрії та FPV-систем для операторів, захист зв’язку та сигналів від засобів РЕБ та інше.

Командир відділення зв’язку, радіотелефоніст

Обовʼязки включають розгортання та підготовку до роботи засобів і систем зв’язку, їх обслуговування, діагностику технічного стану, а також координацію з іншими підрозділами для стабільної роботи зв’язку.

Кухар

Шукають фізично витривалих кандидатів з кулінарним досвідом або профільною освітою. Завдання включають складання меню з урахуванням польових умов, приготування повноцінного раціону для військових, контроль за зберіганням продуктів і підтримання санітарних норм.

Оператор поста РЕБ

Потрібні фахівці, які займатимуться радіоелектронною боротьбою: виявлятимуть сигнали противника, аналізуватимуть їх, визначатимуть рівень загрози з боку ворожих дронів і засобів зв’язку, а також застосовуватимуть засоби РЕБ для їх придушення.

Стрілець

Вакансія доступна за спецконтрактом "18-24". Необхідні люди, які готові брати участь у бойових діях і навчитися стріляти з вогнепальної зброї і доглядати за нею, володіти різноманітними навичками орієнтації на місцевості та геолокаційними приладами.

Командир відділення безпілотних авіаційних комплексів

Потрібен фахівець для організації роботи відділення БпАК, координації екіпажів, підтримання дисципліни та участі в плануванні застосування дронів у взаємодії з іншими підрозділами.

Для ознайомлення з детальною інформацією про вакансії можна зайти на сайт.

Нагадаємо, підрозділи "Азов" набирають монтажників обладнання. Потрібні люди з навичками роботи з електроінструментами та готовністю працювати на висоті.

Крім того, до підрозділів "Азов" шукають водіїв, які здатні ремонтувати автомобілі у фронтових умовах.