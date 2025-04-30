Вакансии в Десантно-штурмовых войсках Украины — топ-10

Топ вакансий в ДШВ — как стать поваром, стрелком или снайпером
В Десантно-штурмовых войсках Украины можно стать специалистом по 3D-моделированию и дизайну, оператором беспилотника, стрелком-снайпером, офицером юридической службы или занять другую должность. Обращение в рекрутинговый центр не означает автоматическое согласие на военную службу, поскольку человек имеет право отказаться в любой момент до подписания контракта.
Об этом сообщила пресс-служба Центра рекрутинга Десантно-штурмовых войск.
Топ вакансий в ДШВ
- Специалист по 3D-моделированию и дизайну
Требуется специалист по 3D-моделированию и дизайну, который уверенно работает в Blender, 3ds Max, Maya или подобном ПО. Обязанности включают создание 3D-моделей деталей для дронов, подготовку моделей к печати и обслуживание 3D-принтеров.
- Оператор беспилотников
ДШВ ищут операторов для управления различными типами дронов. Основные требования — мотивация и желание учиться.
Задачи включают управление беспилотными авиационными системами, мониторинг технического состояния БпЛА, выполнение разведывательных и ударных миссий, а также аэросъемку, обработку и анализ собранных данных.
- Стрелок-снайпер
Эта вакансия доступна по спецконтракту "18-24". Обязанности — поражать приоритетные цели, работать на средних и дальних дистанциях с высокой точностью, вести контрснайперскую борьбу, наблюдение и разведку.
- Офицер юридической службы
Вакансия для офицеров с высшим юридическим образованием. Обязанности включают правовую экспертизу проектов приказов и документов, ведение претензионно-исковой работы, судебное представительство интересов воинской части, предоставление ответов на запросы правоохранительных органов и адвокатов, проверку материалов служебных расследований и юридическое консультирование военнослужащих.
- Специалист по BetaFlight и INAV
Для этой вакансии необходимо иметь практические навыки в соответствующей сфере, уметь паять и иметь готовность учиться.
Среди обязанностей является настройка прошивки BetaFlight и INAV для стабильного полета, оптимизация PID-регуляторов, фильтров и автопилота для различных типов БпЛА, настройка режимов полета, интеграция телеметрии и FPV-систем для операторов, защита связи и сигналов от средств РЭБ и прочее.
- Командир отделения связи, радиотелефонист
Обязанности включают развертывание и подготовку к работе средств и систем связи, их обслуживание, диагностику технического состояния, а также координацию с другими подразделениями для стабильной работы связи.
- Повар
Ищут физически выносливых кандидатов с кулинарным опытом или профильным образованием. Задачи включают составление меню с учетом полевых условий, приготовление полноценного рациона для военных, контроль за хранением продуктов и поддержание санитарных норм.
- Оператор поста РЭБ
Нужны специалисты, которые будут заниматься радиоэлектронной борьбой: выявлять сигналы противника, анализировать их, определять уровень угрозы со стороны вражеских дронов и средств связи, а также применять средства РЭБ для их подавления.
- Стрелок
Вакансия доступна по спецконтракту "18-24". Необходимы люди, которые готовы участвовать в боевых действиях и научиться стрелять из огнестрельного оружия и ухаживать за ним, владеть разнообразными навыками ориентации на местности и геолокационными приборами.
- Командир отделения беспилотных авиационных комплексов
Требуется специалист для организации работы отделения БпАК, координации экипажей, поддержания дисциплины и участия в планировании применения дронов во взаимодействии с другими подразделениями.
Для ознакомления с подробной информацией о вакансии можно зайти на сайт.
Напомним, подразделения "Азов" набирают монтажников оборудования. Нужны люди с навыками работы с электроинструментами и готовностью работать на высоте.
Кроме того, в подразделения "Азов" ищут водителей, которые способны ремонтировать автомобили во фронтовых условиях.
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