Вакансии в Десантно-штурмовых войсках Украины — топ-10

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Десантно-штурмовых войсках Украины можно стать специалистом по 3D-моделированию и дизайну, оператором беспилотника, стрелком-снайпером, офицером юридической службы или занять другую должность. Обращение в рекрутинговый центр не означает автоматическое согласие на военную службу, поскольку человек имеет право отказаться в любой момент до подписания контракта.

Об этом сообщила пресс-служба Центра рекрутинга Десантно-штурмовых войск.

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Специалист по 3D-моделированию и дизайну

Требуется специалист по 3D-моделированию и дизайну, который уверенно работает в Blender, 3ds Max, Maya или подобном ПО. Обязанности включают создание 3D-моделей деталей для дронов, подготовку моделей к печати и обслуживание 3D-принтеров.

Оператор беспилотников

ДШВ ищут операторов для управления различными типами дронов. Основные требования — мотивация и желание учиться.

Задачи включают управление беспилотными авиационными системами, мониторинг технического состояния БпЛА, выполнение разведывательных и ударных миссий, а также аэросъемку, обработку и анализ собранных данных.

Стрелок-снайпер

Эта вакансия доступна по спецконтракту "18-24". Обязанности — поражать приоритетные цели, работать на средних и дальних дистанциях с высокой точностью, вести контрснайперскую борьбу, наблюдение и разведку.

Офицер юридической службы

Вакансия для офицеров с высшим юридическим образованием. Обязанности включают правовую экспертизу проектов приказов и документов, ведение претензионно-исковой работы, судебное представительство интересов воинской части, предоставление ответов на запросы правоохранительных органов и адвокатов, проверку материалов служебных расследований и юридическое консультирование военнослужащих.

Специалист по BetaFlight и INAV

Для этой вакансии необходимо иметь практические навыки в соответствующей сфере, уметь паять и иметь готовность учиться.

Среди обязанностей является настройка прошивки BetaFlight и INAV для стабильного полета, оптимизация PID-регуляторов, фильтров и автопилота для различных типов БпЛА, настройка режимов полета, интеграция телеметрии и FPV-систем для операторов, защита связи и сигналов от средств РЭБ и прочее.

Командир отделения связи, радиотелефонист

Обязанности включают развертывание и подготовку к работе средств и систем связи, их обслуживание, диагностику технического состояния, а также координацию с другими подразделениями для стабильной работы связи.

Повар

Ищут физически выносливых кандидатов с кулинарным опытом или профильным образованием. Задачи включают составление меню с учетом полевых условий, приготовление полноценного рациона для военных, контроль за хранением продуктов и поддержание санитарных норм.

Оператор поста РЭБ

Нужны специалисты, которые будут заниматься радиоэлектронной борьбой: выявлять сигналы противника, анализировать их, определять уровень угрозы со стороны вражеских дронов и средств связи, а также применять средства РЭБ для их подавления.

Стрелок

Вакансия доступна по спецконтракту "18-24". Необходимы люди, которые готовы участвовать в боевых действиях и научиться стрелять из огнестрельного оружия и ухаживать за ним, владеть разнообразными навыками ориентации на местности и геолокационными приборами.

Командир отделения беспилотных авиационных комплексов

Требуется специалист для организации работы отделения БпАК, координации экипажей, поддержания дисциплины и участия в планировании применения дронов во взаимодействии с другими подразделениями.

Для ознакомления с подробной информацией о вакансии можно зайти на сайт.

Напомним, подразделения "Азов" набирают монтажников оборудования. Нужны люди с навыками работы с электроинструментами и готовностью работать на высоте.

Кроме того, в подразделения "Азов" ищут водителей, которые способны ремонтировать автомобили во фронтовых условиях.