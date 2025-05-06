Зарплаты в ВСУ трванеь 2025 - размер выплат в Силах спецопераций

Военнослужащий Сил спецопераций. Фото: Facebook Командования ССО ВСУ

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ получают зарплаты, которые существенно превышают денежное обеспечение других родов войск. Так, рекрут в ССО имеет базовую зарплату на таком же уровне, как командир батальона в Сухопутных войсках ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Одни из самых высоких зарплат в Вооруженных силах Украины получают военнослужащие Сил специальных операций.

Так, обычный рекрут, который проходит службу в подразделении ССО, получает в месяц базовую зарплату, без дополнительных вознаграждений, в размере 35 379 гривен.

Для сравнения — в Сухопутных войсках такую зарплату получает командир батальона.

Сколько получают командиры в ССО

Соответствующим образом увеличены и зарплаты командиров подразделений в Силах спецопераций.

Они составляют (без дополнительного вознаграждения):

для командира отделения — 40 284 гривны;

для главного сержанта роты — 44 056 гривен;

для командира батальона — 55 511 гривен.

Напомним, мы писали о том, сколько получают военнослужащие Сухопутных войск ВСУ,

Добавим, мы сообщали о том, каковы зарплаты у десантников и морпехов в 2025 году.