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Зарплаты в ССО — сколько получат в мае

6 мая 2025 07:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зарплаты в ВСУ трванеь 2025 - размер выплат в Силах спецопераций
Военнослужащий Сил спецопераций. Фото: Facebook Командования ССО ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ получают зарплаты, которые существенно превышают денежное обеспечение других родов войск. Так, рекрут в ССО имеет базовую зарплату на таком же уровне, как командир батальона в Сухопутных войсках ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Одни из самых высоких зарплат в Вооруженных силах Украины получают военнослужащие Сил специальных операций.

Так, обычный рекрут, который проходит службу в подразделении ССО, получает в месяц базовую зарплату, без дополнительных вознаграждений, в размере 35 379 гривен.

Для сравнения — в Сухопутных войсках такую зарплату получает командир батальона.

Сколько получают командиры в ССО

Соответствующим образом увеличены и зарплаты командиров подразделений в Силах спецопераций.

Они составляют (без дополнительного вознаграждения):

  • для командира отделения — 40 284 гривны;
  • для главного сержанта роты — 44 056 гривен;
  • для командира батальона — 55 511 гривен.

Напомним, мы писали о том, сколько получают военнослужащие Сухопутных войск ВСУ,

Добавим, мы сообщали о том, каковы зарплаты у десантников и морпехов в 2025 году.

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