Зарплаты в ВСУ трванеь 2025 - размер выплат в Силах спецопераций

Зарплаты в ССО — сколько получат в мае
Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ получают зарплаты, которые существенно превышают денежное обеспечение других родов войск. Так, рекрут в ССО имеет базовую зарплату на таком же уровне, как командир батальона в Сухопутных войсках ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Зарплаты в Силах спецопераций
Одни из самых высоких зарплат в Вооруженных силах Украины получают военнослужащие Сил специальных операций.
Так, обычный рекрут, который проходит службу в подразделении ССО, получает в месяц базовую зарплату, без дополнительных вознаграждений, в размере 35 379 гривен.
Для сравнения — в Сухопутных войсках такую зарплату получает командир батальона.
Сколько получают командиры в ССО
Соответствующим образом увеличены и зарплаты командиров подразделений в Силах спецопераций.
Они составляют (без дополнительного вознаграждения):
- для командира отделения — 40 284 гривны;
- для главного сержанта роты — 44 056 гривен;
- для командира батальона — 55 511 гривен.
Напомним, мы писали о том, сколько получают военнослужащие Сухопутных войск ВСУ,
Добавим, мы сообщали о том, каковы зарплаты у десантников и морпехов в 2025 году.
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