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Перший контракт в ЗСУ — скільки платять сержанту та рядовому

13 листопада 2024 06:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перший контракт із ЗСУ — яка зарплата військового
Військові ЗСУ. Фото: Міноборони України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кожен громадянин України може долучитися до війська двома шляхами — через мобілізацію територіальним центром комплектування або ж підписанням контракту зі Збройними силами України. Зокрема, контракт має низку переваг для громадянина, у тому числі й грошове забезпечення

Новини.LIVE розповість нюанси щодо виплат військовим при укладанні контракту із ЗСУ.

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Які виплати може отримати військовий за підписання контракту

За підписання контракту військові можуть отримувати одноразову допомогу. Проте це можливо лише у випадку, якщо військовий вперше його оформлює. Сума виплати дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб, який затверджується щороку у державному бюджеті. Станом на 1 січня 2024 року сума становить 3028 грн.

Які заробітні плати виплачують на контракті ЗСУ

  • особи рядового складу отримують вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (у 2024 році один прожитковий мінімум становить 3028,00 грн) — 24 224 грн;
  • особам сержантського і старшинського складу виплачують дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;
  • особам офіцерського складу виплачують десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Проте варто зазначити, що є певні вимоги щодо того, який саме контракт підписує військовий та як довго й де триватиме служба.

Відповідні заробітні плати військові на контракті отримуватимуть, якщо:

  • їх призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • їх призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;
  • їх призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;
  • вони підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Як отримати одноразову допомогу при підписанні першого контракту із ЗСУ

Військовий, який підписав свій перший контракт із ЗСУ і бажає отримати одноразову допомогу, має отримати відповідний рапорт на ім'я командира. 

Надалі виплату він отримає після набрання чинності першого контракту, призначення на посаді та вступу до виконання обов'язків за посадою на підставі наказу командира

Хто з військових-контрактників не має права на одноразову допомогу 

  • особи рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;
  • особи сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу.
  • особи офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.
  • у разі продовження військової служби за новим контрактом;
  • у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених із військової служби за контрактом;
  • у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Нагадаємо, військові, які зараховані у розпорядження командира, мають право на грошові виплати

Також ми пояснювали, що таке підйомна допомога військовим та хто може її отримати. 

виплати контракт гроші українські військові зарплатня ЗСУ

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