Первый контракт с ВСУ — какая зарплата военного

Военные ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Каждый гражданин Украины может присоединиться к войску двумя путями — через мобилизацию территориальным центром комплектования или подписанием контракта с Вооруженными силами Украины. В частности, контракт имеет ряд преимуществ для гражданина, в том числе и денежное довольствие.

Новини.LIVE расскажет нюансы выплат военным при заключении контракта с ВСУ.

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При подписании контракта военные могут получать единовременную помощь. Однако это возможно только в том случае, если военный впервые его оформляет. Сумма выплаты равна прожиточному минимуму трудоспособных лиц, утверждаемому ежегодно в государственном бюджете. На 1 января 2024 года сумма составляет 3028 грн.

Какие заработные платы выплачивают на контракте ВСУ

лица рядового состава получают восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (в 2024 году один прожиточный минимум составляет 3028,00 грн) — 24 224 грн;

лицам сержантского и старшинского состава выплачивают девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 27252 грн;

лицам офицерского состава выплачивают десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года — 30 280 грн.

Однако, стоит отметить, что есть определенные требования относительно того, какой контракт подписывает военный и как долго и где будет продолжаться служба.

Соответствующие заработные платы военные на контракте будут получать, если:

их назначают на должности рядового состава сроком 3 года;

их назначают на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и более;

их назначают на должности офицерского состава – 1 год и более;

они подписали контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), за условия вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Как получить единовременную помощь при подписании первого контракта с ВСУ

Военный, подписавший свой первый контракт с ВСУ и желающий получить единовременную помощь, должен получить соответствующий рапорт на имя командира.

В дальнейшем выплату он получит после вступления в силу первого контракта, назначения в должности и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира

Кто из военных-контрактников не имеет права на единовременную помощь

лица рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;

лица сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лица офицерского состава, которые при прохождении кадровой службы подпишут контракт.

в случае продления военной службы по новому контракту;

в случае повторного принятия на военную службу по контракту лиц, уволенных с военной службы по контракту;

в случае подписания контракта для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины лицами, уволенными с военной службы по контракту, других военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Напомним, военные, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на денежные выплаты.

Также мы объясняли, что такое подъемная помощь военным и кто может ее получить.