Як отримати підйомну допомогу військовому в 2024 році

Гроші у військового. Фото: АрміяInform

Деякі військовослужбовці мають право на отримання підйомної допомоги, тобто коштів, які надають для полегшення фінансових витрат для переїзду. Проте не всі військові можуть по факту скористатися цим правом на отримання виплат, адже є нюанси, які враховують при розгляді такого рішення.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Що таке підйомна допомога

Підйомну допомогу надають військовослужбовцям, які служать за контрактом, а також тим, які проходять кадрову військову службу чи за призовом осіб офіцерського складу.

Також її можуть надати:

у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду;

зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, а також військових коледжів, навчальних центрів. Важливо, що термін навчання в них має становити від шести місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби або у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації (далі – військова частина).

Яка сума підйомної допомоги

Важливо, що сума підйомної допомоги виплачується у тому ж розмірі, як місячне грошове забезпечення на військовослужбовця. Також кожен член його сім'ї має право отримати 50% місячного грошового забезпечення, якщо вони переїхали з ним на нове місце військової служби.

Крім того, одночасно з підйомними військовим можуть виплачувати добові, які регульовані Кабінетом Міністрів України. Йдеться про таких, хто перебуває у відрядженні і відповідно їх надають за кожний день перебування в дорозі, у тому числі й на кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби чи ммісцем навчання. Наказ на здійснення виплат надає командира або начальник військової частини чи військового навчального закладу, де має зазначити нараховану суми виплат.

Хто не має права на підйомну допомогу

Підйомна допомога не надається мобілізованим військовослужбовцям. Це можливо тільки якщо він укладає контракт на проходження військової служби та надалі буде переміщений на нове місце служби.

Які закони регулюють право на отримання підйомної допомоги військовому

Пункт 3 наказу МОУ від 05.02.2018 № 45 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги".

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Постанова КМУ від 16 червня 1992 р. № 332 "Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України";

Наказ МОУ від 05.02.2018 №45 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги"

Як оформити підйомну допомогу та добові військовому на контракті

Першочергово потрібно написати рапорт. Там військовому треба зазначити всю необхідну інформацію про переїзд та членів своєї сім’ї які переїхали з ним на нове місце служби.

Надалі на підставі рапорту командир військової частини має видати наказ про виплату підйомної допомоги та добових. У наказі має міститись відповідна сума до виплат.

Чи має право командир перевіряти сім'ю військового для виплати добових та підйомних

Так, якщо є така необхідність, то командир має право організувати перевірку достовірності даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до нового місця служби.

Проте, командир мусить видати відповідний наказ про створення комісії на перевірку. Надалі комісія має скласти акт, де зафіксує результати перевірки.

Нагадаємо, ми пояснювали, чи можуть українські військові мати додаткові виплати, якщо не використали щорічну або додаткову відпустку.

Також відомо, що військові, які були зараховані у розпорядження командира, теж мають право на отримання грошового забезпечення.