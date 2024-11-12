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Что такое подъемная помощь военным и как ее получить — детали

12 ноября 2024 07:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как получить подъемную помощь военному в 2024 году
Деньги у военного. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Некоторые военнослужащие имеют право на получение подъемной помощи, то есть средств, предоставляемых для облегчения финансовых расходов по переезду. Однако не все военные могут по факту воспользоваться этим правом на получение выплат, ведь есть нюансы, которые учитываются при рассмотрении такого решения.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Что такое подъемная помощь

Подъемную помощь оказывают военнослужащим, которые служат по контракту, а также проходящим кадровые военную службу или по призыву лиц офицерского состава.

Также ее могут предоставить:

  • в случае переезда новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность;
  • зачисление на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, имеющие военные учебные подразделения, а также военные колледжи, учебные центры. Важно, что срок обучения у них должен составлять от шести и более месяцев, без сохранения должности по предыдущему месту службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), учреждения, организации (далее – воинская часть).

Какая сумма подъемной помощи

Важно, что сумма подъемного пособия выплачивается в том же размере, как месячное денежное довольствие на военнослужащего. Также каждый член его семьи имеет право получить 50% месячного денежного довольствия, если они переехали с ним на новое место военной службы.

Кроме того, одновременно с подъемными военными могут выплачивать суточные, регулируемые Кабинетом Министров Украины. Речь идет о находящихся в командировке и соответственно их предоставляют за каждый день пребывания в пути, в том числе и на каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Выплата производится по новому месту военной службы или месту обучения. Приказ на осуществление выплат предоставляет командир или начальник воинской части или военного учебного заведения, где должен указать начисленную сумму выплат.

Кто не имеет права на подъемную помощь

Подъемная помощь не предоставляется мобилизованным военнослужащим. Это возможно, только если он заключает контракт на прохождение военной службы и в дальнейшем будет перемещен на новое место службы.

Какие законы регулируют право на получение подъемной помощи военному

  • Пункт 3 приказа МОУ от 05.02.2018 №45 "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи".
  • Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"
  • Постановление КМУ от 16 июня 1992г. № 332 "Об усовершенствовании денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины";
  • Указ МОУ от 05.02.2018 №45 "Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Украины подъемной помощи"

Как оформить подъемную помощь и суточные военнослужащим на контракте

Первоначально нужно написать рапорт. Там военному нужно указать всю необходимую информацию о переезде и членах своей семьи, которые переехали с ним на новое место службы.

В дальнейшем из рапорта командир воинской части должен издать приказ о выплате подъемной помощи и суточных. В приказе должна содержаться соответствующая сумма выплат.

Имеет ли право командир проверять семью военного для выплаты суточных и подъемных

Да, если есть такая необходимость, то командир имеет право организовать проверку достоверности данных о переезде членов семьи военнослужащего в новое место службы.

Однако командир должен выдать соответствующий приказ о создании комиссии для проверки. В дальнейшем комиссия должна составить акт, в котором зафиксирует результаты проверки.

Напомним, мы объясняли, могут ли украинские военные иметь дополнительные выплаты, если не использовали ежегодный или дополнительный отпуск.

Также известно, что военные, зачисленные в распоряжение командира, тоже имеют право на получение денежного довольствия.

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