Зарплати ЗСУ в травні 2025 — що змінилося

Гроші у військовослужбовця. Фото: Новинарня

У травні 2025 року суттєвого підвищення зарплат для українських військових не передбачається. Як і раніше, грошове забезпечення військовослужбовців визначається нормами чинного законодавства — зокрема, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Новини.LIVE пояснить нюанси щодо виплат для військовослужбовців ЗСУ та чи будуть зміни у травні.

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Зарплата військового складається з основного окладу, який залежить від звання та роду військ, а також надбавок і додаткових виплат. Мінімальний розмір грошового забезпечення для військовослужбовців стартує з 20 тисяч гривень, і ця сума залишатиметься незмінною найближчим часом.

Окрім цього, збережено низку надбавок: 30 тисяч гривень — для військових, які виконують завдання за межами зони бойових дій, 50 тисяч — для осіб, задіяних в управлінні підрозділами, і 100 тисяч — для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях.

Додатково військові можуть отримати премії за знищення ворожої техніки. Розмір таких виплат залежить від типу цілі та результатів операції.

Таким чином, у 2025 році сумарний розмір зарплат військовослужбовців разом з усіма надбавками може коливатися від 20 до 200 тисяч гривень. Проте у травні зміни або перегляди цих сум офіційно не заплановані.

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомило, які зарплати виплачуватимуть морпіхам та ДШВ у 2025 році.

Також дізнайтеся, хто з військовослужбовців матиме можливість отримати доплату 50 тисяч гривень.