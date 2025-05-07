Зарплаты ВСУ в мае 2025 — что изменилось

Деньги у военнослужащего. Фото: Новинарня

В мае 2025 года существенного повышения зарплат для украинских военных не предвидится. Как и раньше, денежное обеспечение военнослужащих определяется нормами действующего законодательства — в частности, Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Новини.LIVE объяснит нюансы относительно выплат для военнослужащих ВСУ и будут ли изменения в мае.

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Зарплата военного состоит из основного оклада, который зависит от звания и рода войск, а также надбавок и дополнительных выплат. Минимальный размер денежного обеспечения для военнослужащих стартует с 20 тысяч гривен, и эта сумма будет оставаться неизменной в ближайшее время.

Кроме этого, сохранен ряд надбавок: 30 тысяч гривен — для военных, выполняющих задачи за пределами зоны боевых действий, 50 тысяч — для лиц, задействованных в управлении подразделениями, и 100 тысяч — для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях.

Дополнительно военные могут получить премии за уничтожение вражеской техники. Размер таких выплат зависит от типа цели и результатов операции.

Таким образом, в 2025 году суммарный размер зарплат военнослужащих вместе со всеми надбавками может колебаться от 20 до 200 тысяч гривен. Однако в мае изменения или пересмотры этих сумм официально не запланированы.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, какие зарплаты будут выплачивать морпехам и ДШВ в 2025 году.

Также узнайте, кто из военнослужащих будет иметь возможность получить доплату 50 тысяч гривен.