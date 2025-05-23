Выплаты в Вооруженных силах Украины - помощь для контрактников

Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Только военнослужащие, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на подъемную помощь. Эти деньги выплачиваются не только самому военному, а и всем членам его семьи.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата только для контрактников

Выплаты, которые начисляются в Вооруженных силах, могут получать все военнослужащие.

Но существуют такие части денежного обеспечения, на которые могут рассчитывать только отдельные военные.

Так, есть одна единовременная выплата, которая предоставляется только тем военнослужащим, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины.

Эта выплата называется подъемная помощь. В Минобороны объяснили, когда и кому начисляется подъемная помощь.

Когда и сколько выплачивают

На подъемную помощь могут рассчитывать военнослужащие-контрактники тогда, когда они переезжают на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, которые имеют военные учебные подразделения, и военные колледжи или учебные центры.

В таких случаях они получают подъемную помощь не только на себя, но и на каждого члена семьи.

Разница в выплате заключается в том, что размер подъемной помощи на военнослужащего составляет его месячное денежное обеспечение, а для члена семьи — 50% от этой суммы.

Напомним, мы ранее писали о том, будет ли в мае повышение зарплат военнослужащим.

Добавим, мы сообщали о том, сколько получают командиры в подразделениях ВСУ.