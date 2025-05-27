Премии в ВСУ май 2025 - какой размер выплат

Премии в ВСУ — размер в мае
Среди дополнительных видов ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих ВСУ есть премии. Они начисляются в соответствии с личным вкладом конкретного военного в общий результат военной службы.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные выплаты в ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение не только основного, а и дополнительного денежного обеспечения.
Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и одноразовые виды.
Среди шести видов ежемесячного дополнительного денежного обеспечения есть такой вид, как премии.
"Премия — ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным вкладом в общие результаты службы", — объяснили суть этой выплаты в Министерстве обороны Украины.
Размер премии для украинских военных
Военное ведомство назвало суммы, которые выплачиваются военнослужащим Вооруженных сил Украины в виде премий.
"В среднем премия составляет от 15 000 до 30 000 грн", — отмечается в материале Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащим можно получить компенсацию за недосчитанную зарплату.
Добавим, мы сообщали о том, кто в Вооруженных силах Украины может получить единовременную денежную помощь.
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