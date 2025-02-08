Тепер вся інформація про участь у бойових діях буде проходити через систему ЄДРВВ для спрощення отримання статусу УБД

Військовий з посвідченням УБД в руках. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство оборони України вдосконалює процедуру надання інформації про участь військовослужбовців у бойових діях. Цей документ є вкрай важливим для українських героїв, що боронили державу під час широкомасштабного вторгнення РФ.

Докладна інформація про зміни міститься на офіційному сайті Міноборони.

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Згідно з інформацією, всі дані будуть проходити через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ). Відповідно до наказу Міноборони від 17 січня №28, дані про військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в обороні України, в обов'язковому порядку мають бути внесені до ЄДРВВ протягом п’яти робочих днів з моменту початку бойового розпорядження.

Для забезпечення виконання цього наказу у військових частинах, установах та організаціях, що виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначені відповідальні особи. Вони зобов'язані своєчасно та точно внести необхідну інформацію до ЄДРВВ.

Окремий порядок визначено для військовослужбовців, які проходять службу в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах та установах, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони. Це стосується військовослужбовців, які були відряджені до військових частин в районах ведення бойових дій для виконання спеціальних завдань.

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