Теперь вся информация об участии в боевых действиях будет проходить через систему ЕГРВО для упрощения получения статуса УБД

Получить статус УБД станет проще — что изменили в Минобороны
Министерство обороны Украины совершенствует процедуру предоставления информации об участии военнослужащих в боевых действиях. Этот документ крайне важен для украинских героев, защищавших государство во время широкомасштабного вторжения РФ.
Подробная информация об изменениях содержится на официальном сайте Минобороны.
Как изменится процедура получения УБД
Согласно информации, все данные будут проходить через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). В соответствии с приказом Минобороны от 17 января №28, данные о военнослужащих, которые непосредственно участвуют в обороне Украины, в обязательном порядке должны быть внесены в ЕГРВВ в течение пяти рабочих дней с момента начала боевого распоряжения.
Для обеспечения выполнения этого приказа в воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задачи в районах ведения военных действий, будут назначены ответственные лица. Они обязаны своевременно и точно внести необходимую информацию в ЕГРВО.
Отдельный порядок определен для военнослужащих, проходящих службу в структурных подразделениях аппарата Министерства обороны, органах военного управления, высших военных учебных заведениях и учреждениях, непосредственно подчиненных Министерству обороны. Это касается военнослужащих, которые были командированы в воинские части в районах ведения боевых действий для выполнения специальных задач.
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