Теперь вся информация об участии в боевых действиях будет проходить через систему ЕГРВО для упрощения получения статуса УБД

Военный с удостоверением УБД в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство обороны Украины совершенствует процедуру предоставления информации об участии военнослужащих в боевых действиях. Этот документ крайне важен для украинских героев, защищавших государство во время широкомасштабного вторжения РФ.

Подробная информация об изменениях содержится на официальном сайте Минобороны.

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Согласно информации, все данные будут проходить через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). В соответствии с приказом Минобороны от 17 января №28, данные о военнослужащих, которые непосредственно участвуют в обороне Украины, в обязательном порядке должны быть внесены в ЕГРВВ в течение пяти рабочих дней с момента начала боевого распоряжения.

Для обеспечения выполнения этого приказа в воинских частях, учреждениях и организациях, выполняющих боевые задачи в районах ведения военных действий, будут назначены ответственные лица. Они обязаны своевременно и точно внести необходимую информацию в ЕГРВО.

Отдельный порядок определен для военнослужащих, проходящих службу в структурных подразделениях аппарата Министерства обороны, органах военного управления, высших военных учебных заведениях и учреждениях, непосредственно подчиненных Министерству обороны. Это касается военнослужащих, которые были командированы в воинские части в районах ведения боевых действий для выполнения специальных задач.

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