Выплаты в Вооруженных силах Украины - условия для выплаты военным на восстановлении

Военнослужащие на тренировке. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Даже после вывода воинской части из района ведения боевых действий на восстановление военнослужащий Вооруженных сил Украины будет иметь право на получение выплат. Размер этих выплат будет зависеть от времени выполнения специальных задач.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты военным на восстановлении

Выплаты для военнослужащих Вооруженных сил Украины предусмотрены даже в ситуации, когда воинскую часть вывели из района ведения боевых действий на восстановление.

Это возможно, если такую часть включат в состав действующих группировок войск Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего.

Кроме того, важным является соблюдение двух ключевых условий.

Это:

наличие боевого распоряжения командира части о выполнении специальных задач;

фактическое выполнение военнослужащим этих задач.

Размер выплат

В Министерстве обороны объяснили, сколько будет получать военнослужащий в таком подразделении.

Выплата для военного в в/ч, выведенной на восстановление, составит 30 000 гривен.

Эта сумма высчитывается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач.

Напомним, мы ранее писали о том, когда для получения выплаты при увольнении из Вооруженных сил Украины не нужно иметь выслугу лет.

Добавим, мы сообщали о том, каков размер премий ВСУ в мае 2025 года.