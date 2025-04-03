Виплати військовим - коли додаткові виплати у ЗСУ можуть скасувати

Додаткові виплати в ЗСУ — сім причин, коли їх скасовують
Додаткова винагорода, яка виплачується військовослужбовцям за участь у бойових діях, може бути скасована. Існує сім основних причин для скасування бойових виплат, зокрема, це СЗЧ чи добровільна здача в полон.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Бойові виплати в ЗСУ
В Збройних силах України військовослужбовцям, крім базового щомісячного грошового забезпечення, можуть нараховуватися додаткові виплати.
Ці виплати стосуються перш за все участі військових у бойових діях на лінії фронту.
Але, як зазначили у Міністерстві оборони України, у деяких випадках ця додаткова винагорода може не виплачуватися.
Коли додаткова винагорода не виплачується
У Міноборони назвали сім основних причин, коли нарахування додаткової винагороди для військовослужбовця буде скасоване.
Це, по-перше, самовільне залишення військової частини чи добровільна здача в полон.
Також існують наступні причини для відмови від виплати додаткової винагороди військовому.
Це:
- відмова виконувати накази чи розпорядження командира;
- усунення чи відсторонення від виконання службових повноважень;
- вчинення правопорушень, за які військового притягнули до суду;
- навмисне завдання шкоди своєму здоров’ю чи самогубство;
- перебування на гауптвахті;
- вживання алкогольних чи наркотичних (психотропних) речовин.
Нагадаємо, ми раніше писали про правила нарахування та виплат спеціальних, "бойових" коштів військовослужбовцям у 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, коли солдати строкової служби можуть отримати доплати розміром до 100 тисяч гривень в місяць.
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