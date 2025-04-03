Виплати військовим - коли додаткові виплати у ЗСУ можуть скасувати

Український військовослужбовець. Фото: 37 бригада морської піхоти

Додаткова винагорода, яка виплачується військовослужбовцям за участь у бойових діях, може бути скасована. Існує сім основних причин для скасування бойових виплат, зокрема, це СЗЧ чи добровільна здача в полон.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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В Збройних силах України військовослужбовцям, крім базового щомісячного грошового забезпечення, можуть нараховуватися додаткові виплати.

Ці виплати стосуються перш за все участі військових у бойових діях на лінії фронту.

Але, як зазначили у Міністерстві оборони України, у деяких випадках ця додаткова винагорода може не виплачуватися.

Коли додаткова винагорода не виплачується

У Міноборони назвали сім основних причин, коли нарахування додаткової винагороди для військовослужбовця буде скасоване.

Це, по-перше, самовільне залишення військової частини чи добровільна здача в полон.

Також існують наступні причини для відмови від виплати додаткової винагороди військовому.

Це:

відмова виконувати накази чи розпорядження командира;

усунення чи відсторонення від виконання службових повноважень;

вчинення правопорушень, за які військового притягнули до суду;

навмисне завдання шкоди своєму здоров’ю чи самогубство;

перебування на гауптвахті;

вживання алкогольних чи наркотичних (психотропних) речовин.

Нагадаємо, ми раніше писали про правила нарахування та виплат спеціальних, "бойових" коштів військовослужбовцям у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, коли солдати строкової служби можуть отримати доплати розміром до 100 тисяч гривень в місяць.