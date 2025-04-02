Виплати в ЗСУ 100 тис грн - коли можна отримати

Солдати строкової служби ЗСУ. Фото: "Мілітарний"

Солдати строкової служби можуть отримати ту ж максимальну щомісячну виплату, яку отримують і кадрові військові, контрактники та мобілізовані. Але для цього необхідне дотримання однієї важливої умови.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Виплати для солдатів строкової служби

Солдати строкової служби мають один із найнижчих рівнів грошового забезпечення у Збройних силах України.

Базова сума щомісячної виплати для військових-строковиків становить 6000 грн.

Втім, у Міноборони пояснили, що існує варіант, коли рівень виплат для солдатів строкової служби зросте і дорівнюватиме найвищими показникам у ЗСУ.

Коли строковики отримають 100 тисяч

Так, строковики в перспективі можуть отримувати по 100 тисяч гривень на місяць, як ті військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на фронті.

Це можливо, якщо солдати строкової служби виконуватимуть відповідні завдання із захисту Батьківщини.

Це ж стосується і курсантів військових вишів. Вони також зможуть за відповідних умов отримувати максимально можливу місячну виплату.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які базові виплати отримують солдати строкової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, як строковик може мобілізуватися до лав бойових бригад ЗСУ.