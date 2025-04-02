Выплаты в ВСУ 100 тыс грн - когда можно получить

Солдаты срочной службы ВСУ. Фото: "Мілітарний"

Солдаты срочной службы могут получить ту же максимальную ежемесячную выплату, которую получают и кадровые военные, контрактники и мобилизованные. Но для этого необходимо соблюдение одного важного условия.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты для солдат срочной службы

Солдаты срочной службы имеют один из самых низких уровней денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины.

Базовая сумма ежемесячной выплаты для военных-срочников составляет 6000 грн.

Впрочем, в Минобороны объяснили, что существует вариант, когда уровень выплат для солдат срочной службы возрастет и будет равен самым высоким показателям в ВСУ.

Когда срочники получат 100 тысяч

Так, срочники в перспективе могут получать по 100 тысяч гривен в месяц, как те военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на фронте.

Это возможно, если солдаты срочной службы будут выполнять соответствующие задачи по защите Родины.

Это же касается и курсантов военных вузов. Они также смогут при соответствующих условиях получать максимально возможную месячную выплату.

Напомним, мы ранее писали о том, какие базовые выплаты получают солдаты срочной службы.

Добавим, мы сообщали о том, как срочник может мобилизоваться в ряды боевых бригад ВСУ.