Выплаты в ВСУ 100 тыс грн - когда можно получить

Когда срочники получат 100 тыс. грн выплаты
Солдаты срочной службы могут получить ту же максимальную ежемесячную выплату, которую получают и кадровые военные, контрактники и мобилизованные. Но для этого необходимо соблюдение одного важного условия.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты для солдат срочной службы
Солдаты срочной службы имеют один из самых низких уровней денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины.
Базовая сумма ежемесячной выплаты для военных-срочников составляет 6000 грн.
Впрочем, в Минобороны объяснили, что существует вариант, когда уровень выплат для солдат срочной службы возрастет и будет равен самым высоким показателям в ВСУ.
Когда срочники получат 100 тысяч
Так, срочники в перспективе могут получать по 100 тысяч гривен в месяц, как те военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на фронте.
Это возможно, если солдаты срочной службы будут выполнять соответствующие задачи по защите Родины.
Это же касается и курсантов военных вузов. Они также смогут при соответствующих условиях получать максимально возможную месячную выплату.
Напомним, мы ранее писали о том, какие базовые выплаты получают солдаты срочной службы.
Добавим, мы сообщали о том, как срочник может мобилизоваться в ряды боевых бригад ВСУ.
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