Солдати строкової служби - які виплати вони отримують

Українські військові-строковики. Фото: kadrovik.ua

Українські військові строкової служби мають право на додаткову винагороду, як і інші військовослужбовці Збройних сил України. Втім, розмір цієї винагороди дещо відрізняється від тієї, яку отримують інші військові.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову грошову винагороду.

Ця винагорода виплачується не тільки військовим-контрактникам, добровольцям чи мобілізованим громадянам, а і військовослужбовцям строкової служби.

Розмір винагороди для військової строкової служби

Військові-строковими, згідно із чинним законодавством, щомісяця мають отримувати додаткову винагорода в розмірі 6 000 гривень.

Ця винагорода нараховується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як воїни-строковики можуть отримати компенсацію за невикористану відпустка.

Також ми повідомляли про те, що говорить закон про виїзд за кордон після строкової служби.