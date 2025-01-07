Солдати строкової служби - які виплати вони отримують

Додаткова винагорода строковикам — яка сума
Українські військові строкової служби мають право на додаткову винагороду, як і інші військовослужбовці Збройних сил України. Втім, розмір цієї винагороди дещо відрізняється від тієї, яку отримують інші військові.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткова винагорода — і строковикам теж
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову грошову винагороду.
Ця винагорода виплачується не тільки військовим-контрактникам, добровольцям чи мобілізованим громадянам, а і військовослужбовцям строкової служби.
Розмір винагороди для військової строкової служби
Військові-строковими, згідно із чинним законодавством, щомісяця мають отримувати додаткову винагорода в розмірі 6 000 гривень.
Ця винагорода нараховується пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як воїни-строковики можуть отримати компенсацію за невикористану відпустка.
Також ми повідомляли про те, що говорить закон про виїзд за кордон після строкової служби.
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