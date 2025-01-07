Солдаты срочной службы - какие выплаты они получают

Дополнительное вознаграждение срочникам — какая сумма
Украинские военные срочной службы имеют право на дополнительное вознаграждение, как и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины. Впрочем, размер этого вознаграждения несколько отличается от того, которое получают другие военные.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительное вознаграждение — и срочникам тоже
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное денежное вознаграждение.
Это вознаграждение выплачивается не только военным-контрактникам, добровольцам или мобилизованным гражданам, а и военнослужащим срочной службы.
Размер вознаграждения для военнослужащих срочной службы
Военные-срочники, согласно действующему законодательству, ежемесячно должны получать дополнительное вознаграждение в размере 6 000 гривен.
Это вознаграждение начисляется пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц.
Напомним, мы ранее писали о том, как воины-срочники могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Также мы сообщали о том, что говорит закон о выезде за границу после срочной службы.
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