Солдаты срочной службы - какие выплаты они получают

Украинские военные-срочники. Фото: kadrovik.ua

Украинские военные срочной службы имеют право на дополнительное вознаграждение, как и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины. Впрочем, размер этого вознаграждения несколько отличается от того, которое получают другие военные.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение — и срочникам тоже

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное денежное вознаграждение.

Это вознаграждение выплачивается не только военным-контрактникам, добровольцам или мобилизованным гражданам, а и военнослужащим срочной службы.

Размер вознаграждения для военнослужащих срочной службы

Военные-срочники, согласно действующему законодательству, ежемесячно должны получать дополнительное вознаграждение в размере 6 000 гривен.

Это вознаграждение начисляется пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, как воины-срочники могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Также мы сообщали о том, что говорит закон о выезде за границу после срочной службы.