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Як строковику мобілізуватися до лав ЗСУ: дві умови та інструкція

4 серпня 2023 19:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як строковику написати рапорт на добровільну мобілізацію до лав ЗСУ — інструкція
Українській військовий подає документи до ТЦК та СП. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні набув чинності закон, відповідно до якого з 1 серпня 2023 року військовослужбовці строкової військової служби за власним бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Тобто матимуть можливість підписати контракт із ЗСУ й бути звільненими від строкової служби.

Розповідаємо, як строковику правильно скласти рапорт на добровільну мобілізацію до лав Збройних сил та що обов'язково слід вказати у документі. 

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Право підписати контракт на проходження військової служби мають строковики: 

  • у яких строк військової служби закінчився під час воєнного стану, але був подовжений понад установлені строки;
  • які під час воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Як правильно скласти рапорт на добровільну мобілізацію 

Військові строкової військової служби, які виявили бажання підписати контракт із ЗСУ, мають подати відповідний рапорт своєму командиру.

У документі обов'язково слід вказати: 

  • прізвище, імʼя, по батькові свого командира;
  • своє прізвище, імʼя, по батькові;
  • свою посаду, звання, військовий підрозділ;
  • дату початку проходження строкової служби та дату закінчення (якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений);
  • закон, відповідно до якого ви добровільно мобілізуєтеся;
  • дату і підпис. 

Нагадаємо, дозвіл на добровільну мобілізацію строковиків передбачений законом № 3161-IX.

 

Ось як має виглядати письмове звернення до командира: 

 

Як правильно скласти рапорт на добровільну мобілізацію
Зразок рапорту на добровільну мобілізацію. Фото: fakty.com.ua

Раніше ми писали, адвокат Ростислав Кравець розповів, чи зможуть строковики, які виявили бажання мобілізуватися та захищати Батьківщину на фронті, звільнитися з військової служби

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що є перелік обставин, які дозволяють військовим звільнитися зі строкової військової служби. 

Також ми розповідали, які категорії осіб можуть бути звільнені з армії під час війни.

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