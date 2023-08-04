Как срочнику написать рапорт на добровольную мобилизацию в ряды ВСУ — инструкция

Как срочнику мобилизоваться в ряды ВСУ: два условия и инструкция
В Украине вступил в силу закон, согласно которому с 1 августа 2023 года военнослужащие срочной военной службы по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. То есть будет возможность подписать контракт с ВСУ и быть освобожденными от срочной службы.
Рассказываем, как срочнику правильно составить рапорт на добровольную мобилизацию в ряды Вооруженных сил и что обязательно следует указать в документе.
Кто из срочников может мобилизоваться — два условия
Право подписать контракт на прохождение военной службы имеют срочники:
- у которых срок военной службы истек во время военного положения, но был продлен сверх установленных сроков;
- которые во время военного положения прослужили не менее шести месяцев.
Как правильно составить рапорт на добровольную мобилизацию
Военные срочной военной службы, изъявившие желание подписать контракт с ВСУ, должны подать соответствующий рапорт своему командиру.
В документе обязательно следует указать:
- фамилию, имя, отчество своего командира;
- свою фамилию, имя, отчество;
- свою должность, звание, воинское подразделение;
- дату начала прохождения срочной службы и дату окончания (если период срочной военной службы уже завершился, но был продлен);
- закон, согласно которому вы добровольно мобилизуетесь;
- дату и подпись.
Напомним, разрешение на добровольную мобилизацию срочников предусмотрено законом № 3161-IX.
Вот как должно выглядеть письменное обращение к командиру:
Ранее мы писали, адвокат Ростислав Кравец рассказал, смогут ли срочники, которые изъявили желание мобилизоваться и защищать Родину на фронте, уволиться с военной службы.
Напомним, мы сообщали о том, что есть перечень обстоятельств, позволяющих военным уволиться со срочной военной службы.
Также мы рассказывали, какие категории лиц могут быть уволены из армии во время войны.