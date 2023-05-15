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Хто може звільнитися з військової служби під час війни: роз’яснення юриста

15 травня 2023 06:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Хто має право на звільнення з армії під час війни
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Українці можуть звільнитися з воєнної служби навіть в період воєнного стану, але таке право мають далеко не всі. Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ЮніМайндс" Марина Гаврилюк розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, які категорії осіб можуть бути звільнені з армії під час війни.

"В умовах воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитися за станом здоров’я – якщо є постанова ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Також вони можуть бути звільнені за віком або якщо набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання", — зазначила Гаврилюк.

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Також юристка нагадує, що під час воєнного стану військовослужбовець зберігає право звільнитися за сімейними обставинами. Закон України "Про військовий обов’язок та військову службу" містить перелік таких обставин:

  • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;
  • необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка);
  • наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
  • необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
  • необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
  • військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;
  • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
  • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, як отримати відстрочку тим, хто втратив родича на війні.

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