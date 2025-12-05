Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка НКРЕКП хоче підвищити тарифи на розподіл газу — деталі

НКРЕКП хоче підвищити тарифи на розподіл газу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 07:25
НКРЕКП переглядає тарифи на доставку газу — чи зросте вартість для населення
Газова плита. Фото: УНІАН

Невдовзі в Україні можуть підвищити вартість доставки газу. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, на засіданні 2 грудня підтримала винесення на громадське обговорення проєктів змін до тарифів на розподіл газу.

Про те, для кого та як можуть змінитись тарифи на розподіл газу у 2026 році, розповіли в консультаційному центрі для населення "ГазПравда".

Реклама
Читайте також:

Коли і як можуть зрости тарифи

Підвищення можуть запровадити з початку 2026 року для понад 30 операторів газорозподільних мереж. Для бізнесу (непобутових клієнтів) зростання тарифів планують у два етапи — з 1 січня та з 1 квітня 2026 року, щоб уникнути різкого стрибка платежів.

У середньому тарифи на доставку газу можуть зрости більш ніж на 75%. Зокрема:

  • найменші зміни очікуються у Закарпатській та Чернігівській філіях — підвищення на 25% та 27% відповідно;
  • найбільше підвищення прогнозують для Дніпропетровської філії "Газмережі" — до 3,66 грн за кубометр без ПДВ з квітня 2026 року, що майже утричі більше за поточний тариф. 

Фінальне рішення щодо тарифів мають ухвалити до кінця 2025 року. На сайті НКРЕКП уже оприлюднені проєкти постанов і пояснювальні матеріали.

Громадяни та організації можуть надсилати свої пропозиції та зауваження до 11 грудня 2025 року включно. Звернення приймаються лише електронною поштою — на адресу, вказану у повідомленні НКРЕКП.

Чи торкнеться це населення

Поки що — ні. Для домогосподарств тарифи залишаються незмінними через чинний мораторій на підвищення комунальних платежів. Але після завершення воєнного стану та піврічного перехідного періоду оператори зможуть застосовувати нові тарифи й для побутових споживачів.

Раніше ми писали, що деяким українцям доведеться швидко обрати нового газопостачальника, бо одна з компаній із грудня більше не працює з населенням.

Також ми розповідали, що торік мешканцям багатоповерхівок почали надсилати ще одну квитанцію за газ — окремо від оплати за спожитий ресурс і його доставку. Це платіж за технічне обслуговування внутрішніх газових мереж будинку.

тарифи ціни на газ комунальні послуги газопостачання газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації