НКРЕКП переглядає тарифи на доставку газу — чи зросте вартість для населення

Невдовзі в Україні можуть підвищити вартість доставки газу. Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, на засіданні 2 грудня підтримала винесення на громадське обговорення проєктів змін до тарифів на розподіл газу.

Про те, для кого та як можуть змінитись тарифи на розподіл газу у 2026 році, розповіли в консультаційному центрі для населення "ГазПравда".

Коли і як можуть зрости тарифи

Підвищення можуть запровадити з початку 2026 року для понад 30 операторів газорозподільних мереж. Для бізнесу (непобутових клієнтів) зростання тарифів планують у два етапи — з 1 січня та з 1 квітня 2026 року, щоб уникнути різкого стрибка платежів.

У середньому тарифи на доставку газу можуть зрости більш ніж на 75%. Зокрема:

найменші зміни очікуються у Закарпатській та Чернігівській філіях — підвищення на 25% та 27% відповідно;

найбільше підвищення прогнозують для Дніпропетровської філії "Газмережі" — до 3,66 грн за кубометр без ПДВ з квітня 2026 року, що майже утричі більше за поточний тариф.

Фінальне рішення щодо тарифів мають ухвалити до кінця 2025 року. На сайті НКРЕКП уже оприлюднені проєкти постанов і пояснювальні матеріали.

Громадяни та організації можуть надсилати свої пропозиції та зауваження до 11 грудня 2025 року включно. Звернення приймаються лише електронною поштою — на адресу, вказану у повідомленні НКРЕКП.

Чи торкнеться це населення

Поки що — ні. Для домогосподарств тарифи залишаються незмінними через чинний мораторій на підвищення комунальних платежів. Але після завершення воєнного стану та піврічного перехідного періоду оператори зможуть застосовувати нові тарифи й для побутових споживачів.

