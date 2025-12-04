Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Дають лише 60 днів — кому потрібно змінити постачальника газу

Дають лише 60 днів — кому потрібно змінити постачальника газу

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 07:15
Деяким українцям потрібно шукати нового постачальника газу — кого стосується
Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Частині українських споживачів доведеться терміново змінити свого постачальника газу. Причина в тому, що з грудня одна з компаній на ринку перестала працювати з населенням. 

Про те, кому потрібно змінити постачальника газу та скільки на це є часу, повідомили в компанії ТОВ "Енерджі Трейд Груп".

Реклама
Читайте також:

Кому потрібно змінити постачальника газу

Споживачам повідомили, що компанія більше не надаватиме послуги населенню, а тому всі їхні побутові клієнти мають самостійно обрати собі нового постачальника. 

"На превеликий жаль, повідомляємо Вам, що з 1 грудня 2025 року ми припиняємо здійснення діяльності з постачання природного газу для побутових споживачів у зв’язку з неможливістю продовження дії договору купівлі-продажу природного газу", — йдеться в повідомленні компанії.

Якщо не укласти договір з новим постачальником до 1 грудня, газ ще деякий час надходитиме автоматично — протягом 60 днів його забезпечуватиме постачальник "останньої надії", яким наразі є ГК "Нафтогаз України". 

Після завершення цього перехідного періоду, якщо споживач не укладе договір з іншим постачальником, подача газу буде припинена.

Які компанії продовжують надавати послуги для населення

Відтак, починаючи з грудня, газ населенню постачають лише вісім компаній. Вони пропонують такі тарифи:

  1. ТОВ "ГК Нафтогаз України" — річний тариф: 7,96 грн (діє з 1.05.2025 до 30.04.2026, фіксована ціна)
  2. ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — річний тариф 7,96 грн.
  3. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — річний тариф 7,98 грн.
  4. ТОВ "Галнафтогаз" (ПП "ОККО Контракт") — річний тариф 7,99 грн
  5. ТОВ "Львівенергозбут": річний тариф 8,20 грн та місячний тариф на грудень 2025 — 26,80 грн.
  6. ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO): річний тариф 8,46 грн та місячний тариф на грудень — 8,46 грн.
  7. ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO): річний тариф 8,46 грн та місячний тариф на грудень — 8,46 грн.
  8. ТОВ "Рітейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз"): річний тариф 9,99 грн та місячний тариф на грудень — 27,99 грн.

Споживачам радять не зволікати з вибором нового постачальника, щоб уникнути автоматичного відключення після завершення 60-денного перехідного періоду.

Раніше ми писали, що у 2026 році українці можуть помітити зміни у витратах на газ. Хоч тарифи підвищувати не збираються, одна зі сум у платіжках все ж може зрости.

Також ми розповідали, що минулого року мешканці багатоповерхівок отримують ще одну окрему квитанцію за газ. Вона не стосується споживання чи доставки — це оплата за технічне обслуговування внутрішніх газових мереж у будинку.

тарифи ціни на газ комунальні послуги газопостачання газ
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації