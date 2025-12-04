Деяким українцям потрібно шукати нового постачальника газу — кого стосується

Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Частині українських споживачів доведеться терміново змінити свого постачальника газу. Причина в тому, що з грудня одна з компаній на ринку перестала працювати з населенням.

Про те, кому потрібно змінити постачальника газу та скільки на це є часу, повідомили в компанії ТОВ "Енерджі Трейд Груп".

Кому потрібно змінити постачальника газу

Споживачам повідомили, що компанія більше не надаватиме послуги населенню, а тому всі їхні побутові клієнти мають самостійно обрати собі нового постачальника.

"На превеликий жаль, повідомляємо Вам, що з 1 грудня 2025 року ми припиняємо здійснення діяльності з постачання природного газу для побутових споживачів у зв’язку з неможливістю продовження дії договору купівлі-продажу природного газу", — йдеться в повідомленні компанії.

Якщо не укласти договір з новим постачальником до 1 грудня, газ ще деякий час надходитиме автоматично — протягом 60 днів його забезпечуватиме постачальник "останньої надії", яким наразі є ГК "Нафтогаз України".

Після завершення цього перехідного періоду, якщо споживач не укладе договір з іншим постачальником, подача газу буде припинена.

Які компанії продовжують надавати послуги для населення

Відтак, починаючи з грудня, газ населенню постачають лише вісім компаній. Вони пропонують такі тарифи:

ТОВ "ГК Нафтогаз України" — річний тариф: 7,96 грн (діє з 1.05.2025 до 30.04.2026, фіксована ціна) ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — річний тариф 7,96 грн. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — річний тариф 7,98 грн. ТОВ "Галнафтогаз" (ПП "ОККО Контракт") — річний тариф 7,99 грн ТОВ "Львівенергозбут": річний тариф 8,20 грн та місячний тариф на грудень 2025 — 26,80 грн. ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO): річний тариф 8,46 грн та місячний тариф на грудень — 8,46 грн. ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO): річний тариф 8,46 грн та місячний тариф на грудень — 8,46 грн. ТОВ "Рітейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз"): річний тариф 9,99 грн та місячний тариф на грудень — 27,99 грн.

Споживачам радять не зволікати з вибором нового постачальника, щоб уникнути автоматичного відключення після завершення 60-денного перехідного періоду.

