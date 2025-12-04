Видео
Главная Экономика Дают только 60 дней — кому нужно сменить поставщика газа

Дают только 60 дней — кому нужно сменить поставщика газа

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 07:15
Некоторым украинцам нужно искать нового поставщика газа — кого касается
Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Части украинских потребителей придется срочно сменить своего поставщика газа. Причина в том, что с декабря одна из компаний на рынке перестала работать с населением.

О том, кому нужно сменить поставщика газа и сколько на это есть времени, сообщили в компании ООО "Энерджи Трейд Групп".

Читайте также:

Кому нужно сменить поставщика газа

Потребителям сообщили, что компания больше не будут предоставлять услуги населению, а потому все их бытовые клиенты должны самостоятельно выбрать себе нового поставщика.

"К большому сожалению, сообщаем Вам, что с 1 декабря 2025 года мы прекращаем осуществление деятельности по поставке природного газа для бытовых потребителей в связи с невозможностью продления действия договора купли-продажи природного газа", — говорится в сообщении компании.

Если не заключить договор с новым поставщиком до 1 декабря, газ еще некоторое время будет поступать автоматически — в течение 60 дней его будет обеспечивать поставщик "последней надежды", которым сейчас является ГК "Нафтогаз Украины".

После завершения этого переходного периода, если потребитель не заключит договор с другим поставщиком, подача газа будет прекращена.

Какие компании продолжают предоставлять услуги для населения

Поэтому, начиная с декабря, газ населению поставляют только восемь компаний. Они предлагают такие тарифы:

  1. ООО "ГК Нафтогаз Украины" — годовой тариф: 7,96 грн (действует с 1.05.2025 до 30.04.2026, фиксированная цена)
  2. ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — годовой тариф 7,96 грн.
  3. ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — годовой тариф 7,98 грн.
  4. ООО "Галнафтогаз" (ЧП "ОККО Контракт") — годовой тариф 7,99 грн.
  5. ООО "Львовэнергосбыт": годовой тариф 8,20 грн и месячный тариф на декабрь 2025 — 26,80 грн.
  6. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO): годовой тариф 8,46 грн и месячный тариф на декабрь — 8,46 грн.
  7. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO): годовой тариф 8,46 грн и месячный тариф на декабрь — 8,46 грн.
  8. ООО "Ритейл Сервис" (ТМ "СвітлоГаз"): годовой тариф 9,99 грн и месячный тариф на декабрь — 27,99 грн.

Потребителям советуют не медлить с выбором нового поставщика, чтобы избежать автоматического отключения после завершения 60-дневного переходного периода.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцы могут заметить изменения в расходах на газ. Хоть тарифы повышать не собираются, одна из сумм в платежках все же может вырасти.

Также мы рассказывали, что в прошлом году жители многоэтажек получают еще одну отдельную квитанцию за газ. Она не касается потребления или доставки — это оплата за техническое обслуживание внутренних газовых сетей в доме.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
