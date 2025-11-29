Тарифы на электричество, газ и воду — сколько будут платить украинцы с 1 декабря

Человек держит деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения действует запрет на повышение части коммунальных тарифов. Государство контролирует цены на отдельные услуги и удерживает их на определенном уровне. Однако некоторые тарифы не подпадают под мораторий и могут меняться.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электроэнергию с 1 декабря, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию в декабре

Цена на газ и свет для населения удерживается благодаря механизму спецобязательств (ПСО). Государство обязывает энергокомпании продавать ресурсы дешевле, чем их рыночная стоимость, или компенсирует разницу.

Примерно 98% бытовых потребителей получают газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для них действует фиксированная цена — 7,96 грн за кубометр.

Тариф закреплен в пакете "Фиксированный", который компания продолжает с начала полномасштабной войны. Сейчас его действие продлено до мая 2026 года.

Тариф на электроэнергию также устанавливает правительство. Несмотря на повышение в 2023 и 2024 годах, действующую цену — 4,32 грн за кВт-ч, зафиксировали до конца апреля 2026 года. Для потребителей с электроотоплением действуют льготные условия:

до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч,

после превышения этого лимита — 4,32 грн/кВт-ч.

Что будет с ценами на воду в декабре

На водоснабжение общего моратория нет. Для водоканалов, подчиненных НКРЭКУ, действует частичная "заморозка" тарифов. Однако большинство местных водоканалов, которые контролируют общины, самостоятельно устанавливают стоимость услуг.

Именно здесь рост тарифов ощущается чаще всего, ведь небольшие предприятия ориентируются на рыночные условия. Поэтому актуальную информацию о стоимости услуг в вашем городе, стоит искать на сайте конкретного водоканала.

Ранее мы писали, что более 280 тысяч украинских семей уже получили компенсацию за электроэнергию в рамках программы "Зимняя поддержка". Это выплаты, которые должны помочь домохозяйствам, которые остались дома несмотря на военные риски.

Также мы рассказывали, что украинцы традиционно платят отдельно за газ и его доставку, а с прошлого года жители многоэтажек дополнительно получают счет за обслуживание внутренних газовых сетей.