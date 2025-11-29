Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Коммуналка в декабре — что будет с тарифами на газ, воду и свет

Коммуналка в декабре — что будет с тарифами на газ, воду и свет

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 08:20
Тарифы на электричество, газ и воду — сколько будут платить украинцы с 1 декабря
Человек держит деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения действует запрет на повышение части коммунальных тарифов. Государство контролирует цены на отдельные услуги и удерживает их на определенном уровне. Однако некоторые тарифы не подпадают под мораторий и могут меняться.

О том, сколько будут платить украинцы за газ, воду и электроэнергию с 1 декабря, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что будет с тарифами на газ и электроэнергию в декабре

Цена на газ и свет для населения удерживается благодаря механизму спецобязательств (ПСО). Государство обязывает энергокомпании продавать ресурсы дешевле, чем их рыночная стоимость, или компенсирует разницу.

Примерно 98% бытовых потребителей получают газ от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для них действует фиксированная цена — 7,96 грн за кубометр.

Тариф закреплен в пакете "Фиксированный", который компания продолжает с начала полномасштабной войны. Сейчас его действие продлено до мая 2026 года.

Тариф на электроэнергию также устанавливает правительство. Несмотря на повышение в 2023 и 2024 годах, действующую цену — 4,32 грн за кВт-ч, зафиксировали до конца апреля 2026 года. Для потребителей с электроотоплением действуют льготные условия:

  • до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч,
  • после превышения этого лимита — 4,32 грн/кВт-ч.

Что будет с ценами на воду в декабре

На водоснабжение общего моратория нет. Для водоканалов, подчиненных НКРЭКУ, действует частичная "заморозка" тарифов. Однако большинство местных водоканалов, которые контролируют общины, самостоятельно устанавливают стоимость услуг.

Именно здесь рост тарифов ощущается чаще всего, ведь небольшие предприятия ориентируются на рыночные условия. Поэтому актуальную информацию о стоимости услуг в вашем городе, стоит искать на сайте конкретного водоканала.

Ранее мы писали, что более 280 тысяч украинских семей уже получили компенсацию за электроэнергию в рамках программы "Зимняя поддержка". Это выплаты, которые должны помочь домохозяйствам, которые остались дома несмотря на военные риски.

Также мы рассказывали, что украинцы традиционно платят отдельно за газ и его доставку, а с прошлого года жители многоэтажек дополнительно получают счет за обслуживание внутренних газовых сетей.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия водоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации