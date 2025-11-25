Третья платежка за газ — за что выставляют счета украинцам

Человек держит деньги и платежку за газ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже много лет получают два счета за газ — за сам ресурс и за его распределение. Но с прошлого года для большинства жителей многоэтажек добавилась еще одна квитанция — за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

О том, за что получают дополнительную платежку потребители газа, какие работы при этом выполняются и почему от нее нельзя отказаться, объяснили в НКРЭКУ.

Как часто проводят техобслуживание газовых сетей

Периодичность зависит от возраста домовой газовой системы:

если сетям до 25 лет — осмотр и обслуживание делают раз в пять лет;

если сети старше — их проверяют каждые три года.

Это не дополнительная услуга, а требование техники безопасности и действующих норм.

Что входит в обязательное ТО

Согласно приказу Минэнерго №342, техобслуживание охватывает только внутренние сети дома (без квартир). Среди основных работ:

сервис запорных вентилей;

испытание сетей на плотность;

проверка работы газовых сигнализаторов;

осмотр состояния труб и доступа к оборудованию;

проверка герметичности и устранение утечек;

осмотр оборудования в местах общего пользования, контроль тяги в вентиляции и дымоходах.

Стоимость этих работ делится между всеми совладельцами дома.

За какие услуги нужно платить отдельно

Отдельные счета выставляют за те услуги, которые не входят в обязательное техобслуживание. Речь идет о ремонте или сервисе газовых приборов в квартире, любых ремонтных или модернизационных работах общих сетей, добровольной проверке счетчика газа, а также прочистке вентиляции или дымоходов, если недостаточная тяга возникла в квартире.

Стоит помнить, что все оборудование после первого запорного крана принадлежит жителю квартиры, поэтому его обслуживают отдельно.

Как осуществляется оплата

Схема оплаты зависит от того, есть ли в доме ОСМД. Если ОСМД существует, председатель объединения платит общую сумму за весь дом и распределяет ее между жильцами. Если ОСМД нет, каждый получает свою отдельную квитанцию, а размер платежа зависит от количества договоров на распределение газа.

Стоимость для каждого дома индивидуальна, а на сайтах облгазов и Газмереж можно посмотреть предварительные расценки и график обслуживания. После первого комплексного ТО формируется технический паспорт системы, который уточняет окончательную сумму.

Можно ли не платить за техническое обслуживание газовых сетей

Отказаться от оплаты украинцы не могут. Закон прямо предусматривает, что в случае отказа от техобслуживания газоснабжения могут прекратить и установить заглушку до устранения нарушений. Экономия на таких работах создает реальный риск аварий и представляет опасность для всех жителей дома.

