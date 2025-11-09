Плата за доставку газа — должны ли платить украинцы, которые сами прокладывали трубы к своему дому

Газовая плита. Фото: УНИАН

Потребители, которые используют в своих домах голубое топливо, получают две платежки — за потребленный газ и его доставку. Однако некоторые украинцы интересуются, почему они должны платить за распределение газа, если когда-то сами прокладывали трубы в свои дома.

О том, должны ли украинцы, которые сами прокладывали трубы к своему дому, платить за доставку газа, рассказали специалисты консультационного центра для населения "ГазПравда".

Реклама

Читайте также:

Имеют ли право на компенсацию украинцы, которые сами проложили газовые трубы

Ответ прост — действующее законодательство не предусматривает компенсации за самостоятельную прокладку газопроводов. Кроме того, доставка газа — это не только несколько десятков или сотен метров трубы.

Это целая система транспортировки, которая охватывает сотни километров сетей, оборудование, обслуживание, ремонт и контроль безопасности. Общая длина газораспределительных сетей в Украине сегодня составляет примерно 290 тысяч километров.

Если газопровод был построен за средства общины, закон предлагает несколько вариантов:

Передать сети в собственность оператору газораспределительной системы (в том числе путем продажи). Заключить с оператором один из трех видов договоров:

на эксплуатацию системы;

на хозяйственное ведение ее частями;

на пользование элементами газораспределительной системы.

Однако ни один из этих вариантов не освобождает потребителей от уплаты за доставку газа. Также договоры не предусматривают, что операторы должны платить громадам арендную плату за использование сетей. Их основная цель — определить, кто отвечает за техническое обслуживание, ремонты и подключение новых потребителей.

Может ли громада самостоятельно управлять газовыми сетями

Теоретически это возможно. Закон позволяет любой общине или предприятию получить лицензию на распределение газа. Но на практике это очень сложно. Нужно иметь специалистов с соответствующей квалификацией, техническое оборудование, транспорт, ресурсы для постоянного обслуживания и ремонта сетей.

Даже если громада найдет добровольцев, готовых работать бесплатно, содержание газовой системы — это большие расходы и ответственность. Поэтому большинство местных сетей передаются операторам, которые имеют все необходимое для безопасной и стабильной работы системы.

Ранее мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), работает над созданием обновленной модели расчетов за услуги по транспортировке газа. Ввести эту систему планируют в 2026 году.

Также мы рассказывали, что в зимний период природный газ остается одним из ключевых энергоресурсов. Именно им большинство граждан Украины обогревают свои дома. Поэтому многие потребители беспокоятся, не произойдет ли повышение тарифов на газ в этом отопительном сезоне.