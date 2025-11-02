Видео
Україна
Видео

Новые тарифы на газ — сколько будут платить украинцы в ноябре

Новые тарифы на газ — сколько будут платить украинцы в ноябре

Дата публикации 2 ноября 2025 11:35
обновлено: 09:48
Поставщики газа обновили цены — сколько будет стоить куб в ноябре
Человек зажигает газ. Фото: Ноивни.LIVE

Газоснабжающие компании назвали цены для потребителей на ноябрь 2025 года. Годовые пакеты остались без изменений, а вот месячные тарифы на газ выросли — один из поставщиков поднял стоимость сразу на 6 гривен за кубометр.

О том, какие тарифы на голубое топливо установили поставщики газа в ноябре 2025 года, сообщает консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько будет платить за газ большинство украинцев в ноябре

Как и в прошлом месяце, на розничном рынке газа для населения работают девять компаний. Четыре из них предлагают только годовые планы, а пять — еще и переменные месячные тарифы.

В ноябре месячные цены колеблются от 8,46 до 29,99 грн за кубометр, а годовые контракты — в пределах 7,79-9,99 грн.

Большинство украинцев (примерно 98% домохозяйств, то есть более 12 миллионов семей) пользуются годовым тарифом от ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр. Эта цена будет оставаться неизменной как минимум до апреля 2026 года.

Какие тарифы установили другие поставщики газа

Среди самых выгодных предложений — цены от "Энерджи Трейд Групп" и "Тернопольоблгаз сбыт". Тарифы на газ в ноябре 2025 года будут такими (грн/куб. м):

  1. ООО "ГК Нафтогаз Украины" — 7,96.
  2. ООО "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96.
  3. ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98.
  4. ООО "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99.
  5. ООО "Львовэнергосбыт" — годовая 8,20 / месячная 27,60.
  6. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46.
  7. ООО "Энерджи Трейд Групп" — годовая 7,799 / месячная 9,977.
  8. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46.
  9. ООО "Ритейл Сервис" (ТМ "СвітлоГаз") — годовая 9,99/месячная 29,99.

В ноябре годовые тарифы остаются стабильными, тогда как месячные продолжали постепенно расти. Самый дешевый кубометр предлагает "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн, тогда как самый дорогой тариф — у компании "Ритейл Сервис" (ТМ "СвітлоГаз") — 29,99 грн за кубометр.

Ранее мы писали, что в ноябре 2025 года все владельцы домов, подключенных к системе газоснабжения, должны платить за его распределение, даже если потребление газа отсутствует. Однако существует возможность временно остановить такие начисления.

Также мы рассказывали, что в Украине введен новый удобный инструмент для передачи показаний газовых счетчиков и оплаты за голубое топливо. Крупнейший оператор газовых сетей — ООО "Газораспределительные сети Украины" — представил собственный официальный чат-бот.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
