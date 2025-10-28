Расходы на газ в ноябре — кого освободят от уплаты и что для этого нужно сделать

Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 году все владельцы жилья, подключенного к газовым сетям, обязаны платить за его доставку, даже если топливо фактически не используется. Однако начисления можно прекратить.

О том, кто может не платить за газ и что для этого нужно сделать, объяснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Почему приходится платить за газ тем, кто не пользуется топливом

Украинцы продолжают получать отдельную платежку — счет за транспортировку газа. Даже когда газ не потребляется, документ все равно поступает, и его необходимо оплачивать.

Для многих граждан, особенно пожилых людей или малообеспеченных семей, это создает дополнительную финансовую нагрузку. Льготы или скидки на оплату доставки для социально уязвимых групп пока не предусмотрены.

Согласно действующим правилам, плата за транспортировку газа начисляется автоматически — на основании факта подключения жилья к распределительной сети. То есть если квартира или дом имеют активное подключение, платежка будет поступать независимо от объемов потребления.

Стоимость самого газа для бытовых потребителей остается зафиксированной — 7,96 грн за кубометр. Цена не будет меняться как минимум до 30 апреля 2026 года благодаря правительственному мораторию на повышение тарифов. При этом это ограничение не касается услуг по доставке газа — их нужно оплачивать отдельно.

Как избежать начислений за доставку газа

Единственный легальный способ избежать оплаты "второй платежки" — полностью и официально отсоединиться от газовой системы. Чтобы это сделать, нужно:

Подать письменное заявление к своему оператору газораспределительной сети с просьбой о прекращении договора. Получить акт об отключении от газоснабжения. Дождаться приезда технических работников, которые физически перекроют подачу газа или установят специальную заглушку.

Только после выполнения всех этих процедур плата за доставку больше не начисляется. Если оператор затягивает процесс или отказывает в отключении, потребитель имеет право подать жалобу в НКРЭКУ — орган, который осуществляет контроль деятельности газораспределительных компаний.

