Витрати на газ у листопаді — кого звільнять від сплати та що для цього потрібно зробити

Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року всі власники житла, підключеного до газових мереж, зобов’язані сплачувати за його доставку, навіть якщо паливо фактично не використовується. Однак нарахування можна припинити.

Про те, хто може не платити за газ та що для цього потрібно зробити, пояснили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Читайте також:

Чому доводиться платити за газ тим, хто не користується паливом

Українці продовжують отримувати окрему платіжку — рахунок за транспортування газу. Навіть коли газ не споживається, документ усе одно надходить, і його необхідно оплачувати.

Для багатьох громадян, особливо людей похилого віку чи малозабезпечених сімей, це створює додаткове фінансове навантаження. Пільги чи знижки на оплату доставки для соціально вразливих груп наразі не передбачені.

Відповідно до чинних правил, плата за транспортування газу нараховується автоматично — на підставі факту підключення житла до розподільчої мережі. Тобто якщо квартира або будинок мають активне підключення, платіжка надходитиме незалежно від обсягів споживання.

Вартість самого газу для побутових споживачів залишається зафіксованою — 7,96 грн за кубометр. Ціна не змінюватиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року завдяки урядовому мораторію на підвищення тарифів. Водночас це обмеження не стосується послуг із доставки газу — їх потрібно оплачувати окремо.

Як уникнути нарахувань за доставку газу

Єдиний легальний спосіб уникнути оплати "другої платіжки" — повністю та офіційно від’єднатися від газової системи. Щоб це зробити, потрібно:

Подати письмову заяву до свого оператора газорозподільної мережі з проханням про припинення договору. Отримати акт про відключення від газопостачання. Дочекатися приїзду технічних працівників, які фізично перекриють подачу газу або встановлять спеціальну заглушку.

Лише після виконання всіх цих процедур плата за доставку більше не нараховується. Якщо оператор затягує процес або відмовляє у відключенні, споживач має право подати скаргу до НКРЕКП — органу, який здійснює контроль за діяльністю газорозподільних компаній.

Раніше ми писали, що у 2026 році українцям надійдуть оновлені квитанції за послугу з доставки газу. Хоча тариф залишиться тим самим, зміниться обсяг палива, на який нараховується щомісячна плата.

Також ми розповідали, що протягом листопада більшість споживачів і надалі сплачуватимуть за газ за чинними тарифами. Попри економічні труднощі та воєнний стан, уряд вирішив зберегти фіксовану вартість блакитного палива, аби полегшити фінансове навантаження на населення в опалювальний період.