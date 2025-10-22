Відео
Україна
Головна Економіка Комуналка у листопаді — що буде з цінами на світло, газ та воду

Комуналка у листопаді — що буде з цінами на світло, газ та воду

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:29
Оновлено: 08:30
Тарифи на газ, світло та воду — скільки платитимуть українці та що може подорожчати з 1 листопада
Жінка похилого віку оплачує комуналку. Фото: УНІАН

У холодну пору року комунальні витрати українців зростають. Це пов'язано з меншою тривалістю світлового дня та необхідністю обігрівати помешкання. Тож багато хто задумується над питанням, чи варто очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про те, що буде з цінами на газ, електрику та воду у листопаді 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки українці платитимуть за газ у листопаді

Близько 98% побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать сплачувати за газ за незмінною ціною — 7,96 грн за 1 куб. м. Пропозиція діє в межах тарифу "Фіксований" і залишатиметься актуальним до 30 квітня 2026 року.

Вартість електроенергії з 1 листопада

Постанова уряду про чинний тариф на електроенергію діє до 31 жовтня 2025 року. Тож із 1 листопада тариф теоретично може змінитися, але поки що для побутових споживачів зберігається фіксована ціна — 4,32 грн за 1 кВт-год

Власники двозонних лічильників можуть платити менше, якщо користуватимуться електроенергією переважно вночі — з 23:00 до 07:00. У цей час тариф становить лише 2,16 грн за 1 кВт-год, тобто вдвічі дешевше, ніж удень. Якщо хоча б третина споживання припадає на нічні години, рахунок за електрику суттєво зменшиться.

Крім того, уряд запровадив часткову компенсацію витрат на електроенергію для мешканців територій з підвищеною небезпекою. Її отримають домогосподарства з пільгами або субсидіями, які продовжують жити у таких регіонах. Розмір допомоги:

  • для однієї особи — 100 кВт-год (432 грн);
  • для сім’ї — до 300 кВт-год (1 296 грн щомісяця).

Чи можуть зрости тарифи на воду у листопаді

У листопаді тарифи на холодну воду не заплановано. Питання можливого коригування вартості централізованого водопостачання та водовідведення ще обговорюється. Водночас місцева влада має право самостійно ухвалювати рішення про зміну тарифів без участі НКРЕКП.

Раніше ми писали, що житлова субсидія — це фінансова підтримка від держави, яку надають громадянам і сім’ям із невеликими доходами, якщо вони не мають змоги повністю оплачувати рахунки за комунальні послуги. Чим нижчий рівень доходу, тим більшу частку витрат бере на себе держава.

Також ми розповідали, що нічний тариф на електроенергію в Україні діє ще з 2015 року. Його запровадили для того, щоб мотивувати споживачів активніше користуватися електрикою у нічні години, коли навантаження на енергосистему менше. Це дозволяє значно скоротити витрати на оплату світла.
 

тарифи комунальні послуги вода газ Електрика
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
