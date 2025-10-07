Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Економіка Хто з українців може платити менше за електрику восени

Хто з українців може платити менше за електрику восени

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 07:15
Тариф на електрику восени — як платити менше та хто може отримати компенсацію
Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

За рішенням Кабінету Міністрів, для побутових споживачів електроенергія коштуватиме 4,32 грн за 1 кВт-год і залишатиметься незмінною щонайменше до кінця жовтня. Однак деякі українці можуть платити менше.

Про те, хто з українців може зменшити свої витрати на електроенергію восени 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Хто може платити менше в жовтні

В Міністерстві енергетики України зазначають, що окремі категорії населення зможуть скористатися зниженими тарифами на електрику. Це стосується споживачів, які встановили багатозонні лічильники:

  • Двозонні лічильники:
  1. З 07:00 до 23:00 — стандартна ціна 4,32 грн/кВт-год.
  2. З 23:00 до 07:00 — знижена 2,16 грн/кВт-год.
  • Тризонні лічильники:
  1. 08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.
  2. 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год,
  3. 23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год.

Хто може отримати компенсацію на оплату електроенергії

Кабмін ухвалив рішення, за яким держава частково покриватиме витрати на електроенергію для населення в небезпечних районах. Допомога розрахована на тих, хто має пільги чи субсидії та фактично проживає на цих територіях.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що ініціатива створена для домогосподарств, які залишилися вдома, попри ризики, і не виїхали. Мета — забезпечити базові потреби в енергії, включно з можливістю користування альтернативними джерелами живлення. Розмір виплат залежить від кількості членів сім’ї:

  1. На одну особу — компенсація за 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн.
  2. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Таким чином, частина українців вже з жовтня зможе заощаджувати на електроенергії, а прифронтові регіони отримають додаткову фінансову підтримку для покриття базових потреб у світлі.

Раніше ми писали, що в Україні почалося оновлення графіків погодинних відключень електроенергії. Деякі обленерго вже повідомили про нові розклади, проте це не означає, що їх негайно почнуть застосовувати.

Також ми розповідали, що через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та відновлення графіків у деяких регіонах варто подумати про запасне джерело живлення. Для побутових потреб доступні бензинові генератори різної потужності та цінової категорії.

тарифи комунальні послуги електроенергія світло платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації