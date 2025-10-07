Тариф на електрику восени — як платити менше та хто може отримати компенсацію

Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

За рішенням Кабінету Міністрів, для побутових споживачів електроенергія коштуватиме 4,32 грн за 1 кВт-год і залишатиметься незмінною щонайменше до кінця жовтня. Однак деякі українці можуть платити менше.

Про те, хто з українців може зменшити свої витрати на електроенергію восени 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може платити менше в жовтні

В Міністерстві енергетики України зазначають, що окремі категорії населення зможуть скористатися зниженими тарифами на електрику. Це стосується споживачів, які встановили багатозонні лічильники:

Двозонні лічильники:

З 07:00 до 23:00 — стандартна ціна 4,32 грн/кВт-год. З 23:00 до 07:00 — знижена 2,16 грн/кВт-год.

Тризонні лічильники:

08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год. 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год, 23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год.

Хто може отримати компенсацію на оплату електроенергії

Кабмін ухвалив рішення, за яким держава частково покриватиме витрати на електроенергію для населення в небезпечних районах. Допомога розрахована на тих, хто має пільги чи субсидії та фактично проживає на цих територіях.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що ініціатива створена для домогосподарств, які залишилися вдома, попри ризики, і не виїхали. Мета — забезпечити базові потреби в енергії, включно з можливістю користування альтернативними джерелами живлення. Розмір виплат залежить від кількості членів сім’ї:

На одну особу — компенсація за 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Таким чином, частина українців вже з жовтня зможе заощаджувати на електроенергії, а прифронтові регіони отримають додаткову фінансову підтримку для покриття базових потреб у світлі.

Раніше ми писали, що в Україні почалося оновлення графіків погодинних відключень електроенергії. Деякі обленерго вже повідомили про нові розклади, проте це не означає, що їх негайно почнуть застосовувати.

Також ми розповідали, що через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та відновлення графіків у деяких регіонах варто подумати про запасне джерело живлення. Для побутових потреб доступні бензинові генератори різної потужності та цінової категорії.