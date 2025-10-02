Відео
Графіки відключень електроенергії — як перевірити у своєму місті

Графіки відключень електроенергії — як перевірити у своєму місті

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 15:05
Графіки відключення світла — де їх дивитися та що змінилось у жовтні 2025
Хлопчик робить уроки без світла. Фото: УНІАН

В Україні розпочалося планове оновлення графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Деякі обленерго вже повідомили споживачам про перехід на нові розклади. Однак це не означає, що в країні одразу почнуться вимкнення світла. 

Про те, чому в Україні оновлюють графіки відключення світла та де з ними можна ознайомитись у жовтні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Що означає зміна графіків відключення світла

Такі графіки складаються обов’язково — навіть у періоди, коли енергосистема працює стабільно й відключення не потрібні. Як правило, оновлення відбувається двічі на рік — з урахуванням літнього та зимового сезонів. Головне, що варто знати: 

  1. Сам факт появи нових графіків не означає, що їх одразу застосовуватимуть. Енергокомпанії зобов’язані формувати ці таблиці для населення на випередження, щоб у разі загострення ситуації мати готовий план дій. 
  2. Рішення про введення погодинних відключень у критичних випадках ухвалює лише НЕК "Укренерго". Окремі обленерго не мають права самостійно запроваджувати такі заходи.

Формування ГПВ регламентується спеціальною інструкцією Міністерства енергетики №439 від 27 листопада 2024 року. Вона визначає, що:

  • графіки мають містити 6 черг, кожна з яких поділяється на дві підчерги;
  • їх слід складати й затверджувати двічі на рік — для літнього та зимового періодів;
  • максимальна тривалість безперервного відключення за графіками при вимкненні на 2,5 черги не повинна перевищувати 7 годин.

Водночас у разі необхідності розклади можуть змінюватися. Єдиний підхід до складання графіків діє по всій Україні з 16 грудня 2024 року та є обов’язковим для всіх обленерго.

У компанії "Черкасиобленерго" пояснили, що  наразі графіки не застосовуються. Проте у випадку масштабних пошкоджень об’єктів генерації або серйозного дефіциту в енергосистемі вони можуть бути введені в дію, але тільки за рішенням диспетчера НЕК "Укренерго".

Де українцям шукати графіки відключення світла у своєму місті

Найближчим часом інші енергокомпанії також оновлять свої графіки та перейдуть на "зимовий" режим роботи. Актуальні ГПВ можна знайти на офіційних сайтах обленерго:

  1. Вінниця та область — https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
  2. Волинь — https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
  3. Дніпро та область — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
  4. Донецька область — https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
  5. Житомир — https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
  6. Закарпаття — https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
  7. Запоріжжя — www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
  8. Київ — https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
  9. Київська область — https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
  10. Львів — https://info.loe.lviv.ua/ (доступ через особистий кабінет)
  11. Миколаїв — https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
  12. Одеса — https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
  13. Полтава — https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
  14. Рівне — https://www.roe.vsei.ua/disconnections (файли необхідно завантажити)
  15. Суми — https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya
  16. Тернопіль — https://www.toe.com.ua/news/71
  17. Харків — https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
  18. Херсон — https://ksoe.com.ua/cabinet/login/
  19. Хмельницький — https://hoe.com.ua/shutdown/new
  20. Черкаси — https://cherkasyoblenergo.com/off
  21. Чернівці — https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
  22. Чернігів — https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Фахівці зауважують, що навіть якщо вимкнення й відбуватимуться, то здебільшого у вигляді аварійних відключень через наслідки обстрілів. Система може працювати без застосування погодинних вимкнень, але лише за умови відсутності масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що в Україні знову підвищується загроза відключень світла через інтенсивні удари РФ по енергосистемі. Вже з 1 жовтня на Чернігівщині почали діяти графіки обмежень, а мешканців Полтавської та Вінницької областей попереджають про можливі перебої з електропостачанням.

Також ми розповідали, що із жовтня уряд запускає програму фінансової підтримки мешканців небезпечних регіонів. Їм компенсуватимуть до 300 кВт-год електроенергії на місяць. На кожного члена сім’ї нараховується 100 кВт-год (432 грн), але не більше 1 296 грн на домогосподарство.

комунальні послуги електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
