Компенсація на оплату електроенергії — хто з жовтня зможе отримувати до 1296 грн щомісяця

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження фінансової підтримки населення у вигляді компенсацій за електроенергію. Держава покриватиме до 300 кВт-год на місяць.

Про те, кому держава компенсуватиме витрати на електроенергію та яку суму можна буде отримати з жовтня 2025 року, розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Хто матиме право на допомогу

Виплати почнуть діяти з жовтня цього року й стосуватимуться мешканців населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій або можуть опинитися під загрозою.

Згідно з постановою уряду, щомісячні виплати отримуватимуть ті родини, які вже мають право на субсидії або пільги та фактично проживають у небезпечних районах.

У Мінсоцполітики пояснили, що програма створена для підтримки людей, котрі залишилися жити у своїх домівках і не евакуювалися. Мета ініціативи — забезпечити мінімальні потреби домогосподарств в енергії, у тому числі для роботи альтернативних джерел живлення.

Яким буде розмір виплат

Сума допомоги залежатиме від кількості членів сім’ї. На кожного нараховується еквівалент 100 кВт-год електроенергії (432 гривні). Проте максимальний обсяг компенсації для одного домогосподарства не перевищуватиме 300 кВт-год на місяць (1 296 гривень).

Як отримати компенсацію та коли припиняються виплати

Додатково звертатися до органів соціального захисту не потрібно. Виплати нараховуватиме Пенсійний фонд автоматично, разом із субсидіями чи пільгами. Тобто родини бачитимуть додаткові суми у тих же нарахуваннях, що й раніше.

У відомстві підкреслили, що допомога має цільовий характер і спрямована саме на забезпечення стабільного електропостачання. При цьому громадяни повинні оплачувати фактичне споживання понад встановлений ліміт, адже держава компенсує лише визначений обсяг енергії.

Програма є тимчасовою і не діятиме безстроково. Нарахування припиняється у випадках, коли:

отримувач втрачає право на субсидію чи пільги;

житло зруйноване чи пошкоджене до непридатного стану;

сім’я виїжджає за кордон або залишає небезпечну територію;

територія, де проживає родина, змінює статус із небезпечної на відносно безпечну або опиняється під окупацією.

Зупинка виплат відбувається з наступного календарного місяця після офіційного підтвердження вище згаданих обставин.

