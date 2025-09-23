Компенсация на оплату электроэнергии — кто с октября сможет получать до 1296 грн ежемесячно

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров принял решение о введении финансовой поддержки населения в виде компенсаций за электроэнергию. Государство будет покрывать до 300 кВт-ч в месяц.

О том, кому государство будет компенсировать расходы на электроэнергию и какую сумму можно будет получить с октября 2025 года, рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Кто будет иметь право на помощь

Выплаты начнут действовать с октября этого года и будут касаться жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий или могут оказаться под угрозой.

Согласно постановлению правительства, ежемесячные выплаты будут получать те семьи, которые уже имеют право на субсидии или льготы и фактически проживают в опасных районах.

В Минсоцполитики объяснили, что программа создана для поддержки людей, которые остались жить в своих домах и не эвакуировались. Цель инициативы — обеспечить минимальные потребности домохозяйств в энергии, в том числе для работы альтернативных источников питания.

Каким будет размер выплат

Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи. На каждого начисляется эквивалент 100 кВт-ч электроэнергии (432 гривны). Однако максимальный объем компенсации для одного домохозяйства не будет превышать 300 кВт-ч в месяц (1 296 гривен).

Как получить компенсацию и когда прекращаются выплаты

Дополнительно обращаться в органы социальной защиты не нужно. Выплаты будет начислять Пенсионный фонд автоматически, вместе с субсидиями или льготами. То есть семьи будут видеть дополнительные суммы в тех же начислениях, что и раньше.

В ведомстве подчеркнули, что помощь имеет целевой характер и направлена именно на обеспечение стабильного электроснабжения. При этом граждане должны оплачивать фактическое потребление сверх установленного лимита, ведь государство компенсирует только определенный объем энергии.

Программа является временной и не будет действовать бессрочно. Начисление прекращается в случаях, когда:

получатель теряет право на субсидию или льготы;

жилье разрушено или повреждено до непригодного состояния;

семья выезжает за границу или покидает опасную территорию;

территория, где проживает семья, меняет статус с опасной на относительно безопасную или оказывается под оккупацией.

Остановка выплат происходит со следующего календарного месяца после официального подтверждения выше упомянутых обстоятельств.

Ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию интересуют многих украинцев из-за постоянного роста цен. Сейчас стоимость 1 кВт-ч составляет 4,32 грн и будет оставаться неизменной до 31 октября 2025 года.

Также мы рассказывали, что граждане могут потерять субсидию из-за переезда, крупных покупок, накопленных депозитов, ложных данных или смерти получателя. Чтобы этого избежать, следует заранее сообщать Пенсионный фонд об изменениях в семье или имущественном состоянии.