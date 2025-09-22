Субсидии на отопительный сезон 2025-2026 — кто может потерять выплаты

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине существуют обстоятельства, по которым граждане могут потерять право на субсидию. Это может произойти в случае переезда, совершения значительных покупок, накопления крупных депозитов, представления ложной информации или смерти получателя. Чтобы избежать проблем, следует заблаговременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в составе семьи или имущественном положении.

О том, при каких обстоятельствах украинцам могут аннулировать субсидию на отопительный сезон 2025-2026 годов, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

По каким причинам украинцам могут отменить выплату субсидии

Обычно перед началом отопительного сезона субсидии большинству получателей пересчитываются автоматически. В то же время эта процедура не означает, что помощь гарантированно останется — есть несколько факторов, которые могут стать основанием для отмены выплат. Основные причины потери субсидии:

Смена места жительства: если человек переехал и не предоставил новый адрес, начисление помощи автоматически прекращается. Поэтому любые изменения стоит сразу фиксировать в ПФУ. Дорогие покупки или приобретение валюты: покупка квартиры, авто, земельного участка или валюты на сумму более 50 тысяч гривен без уведомления органов соцзащиты в течение 30 дней приводит к отмене субсидии. Большие сбережения: если на счетах членов домохозяйства есть депозиты более 100 тысяч гривен, это рассматривается как достаточный финансовый ресурс для оплаты коммунальных услуг без поддержки государства. Неверные данные: ложные сведения о доходах, составе семьи или собственности также лишают права на помощь. Информация регулярно проверяется, и в случае выявления расхождений выплаты прекращаются. Смерть получателя: в такой ситуации субсидия останавливается автоматически. Родственники должны сообщить об этом Пенсионный фонд, чтобы решить вопрос о дальнейшем оформлении помощи.

Специалисты отмечают, что регулярное обновление информации в ПФУ позволяет сохранить выплаты и избежать недоразумений. Несвоевременное сообщение об изменениях может привести не только к потере субсидии, но и к обязанности вернуть полученные средства.

Таким образом, автоматическое переназначение субсидии — это лишь технический процесс, но соблюдение установленных правил является необходимым условием для сохранения государственной поддержки.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что оплата коммуналки является одной из основных статей расходов для большинства украинских домохозяйств. Если же заработка семьи не хватает для полного покрытия счетов, государство компенсирует это субсидиями или предоставлением льгот.

Также мы рассказывали, что в октябре граждане, которые получают газ от "Нафтогаза" (а это примерно 98% украинцев), продолжат оплачивать его по цене 7,96 грн за кубометр.