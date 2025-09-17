Льготы и субсидии в 2026 году — кто получит и сколько денег правительство планирует выделить на выплаты

Монеты на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE

Оплата коммунальных услуг — это важная часть ежемесячных расходов каждой украинской семьи. Если доход домохозяйства не позволяет оплачивать счета в полном объеме, государство предоставляет такой семье субсидии или льготы.

О том, сколько украинских семей получают поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году, отмечается в Проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Сколько денег правительство планирует потратить на субсидии и льготы в 2026 году

В проекте госбюджета на 2026 год на выплату субсидий и льгот заложено 42,321 млрд гривен. Такую помощь планируется предоставить около 2,7 млн украинских домохозяйств.

Согласно документу эти средства пойдут на частичное возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги и закупку топлива для тех семей, которые в этом больше всего нуждаются.

По сравнению с 2025 годом, объем финансирования остался на том же уровне. В то же время количество получателей несколько уменьшится:

сейчас поддержкой пользуется примерно 2,8 млн семей;

в следующем году прогнозируется 2,7 млн.

Кому государство будет предоставлять деньги на оплату коммунальных услуг

В пояснительной записке указано, что Министерство социальной политики рассчитало сумму, учитывая количество потенциальных получателей и ориентируясь на более адресный подход в системе социальной помощи. То есть поддержку будут оказывать тем категориям населения, которые имеют наибольшую потребность.

По информации Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2025 года субсидии получали 1,474 млн домохозяйств, а льготы — еще 1,216 млн, что в целом составляет почти 2,8 млн. Кроме того, в отчетах правительства для МВФ подчеркивается, что возможный рост тарифов на коммунальные услуги будет рассматриваться только после завершения военных действий.

Ранее мы писали, что Украинцы имеют право оформить две формы поддержки для компенсации расходов на коммунальные услуги. Это могут быть льготы на оплату жилищно-коммунальных счетов или же оформление жилищной субсидии.

Также мы рассказывали, что в нашей стране все дома, подключенные к системе централизованного отопления, обязаны будут установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Их цену будут включать в тариф за транспортировку тепловой энергии.