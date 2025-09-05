Компенсация за потребленные коммунальные услуги для УБД — что будет со льготами с октября

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В октябре, с началом отопительного сезона, они смогут получить компенсацию за расходы на отопление.

О том, что будет с коммунальными льготами УБД с октября

Какие коммунальные льготы гарантирует государство УБД

Согласно закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий получают 75% скидку на оплату:

топлива, если жилье не подключено к централизованному отоплению;

жилья — в пределах 21 кв. м на каждого зарегистрированного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения, канализации, вывоза мусора, сжиженного газа (в пределах установленных норм).

Льгота распространяется и на членов семьи, проживающих вместе с ветераном: мужа или жену, детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей и других лиц, определенных законом.

Как оформить льготы и что изменится для УБД в октябре

Скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы начисляются в денежной форме в виде возмещения.

Сначала льготник платит полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а после этого Пенсионный фонд возвращает часть расходов. Стоит также помнить, что наличие задолженности может стать основанием для прекращения выплат.

По умолчанию Пенсионный фонд открывает счет в "Ощадбанке", на который поступают компенсационные выплаты. Если льготник хочет получать деньги на счет в другом банке, необходимо подать соответствующее заявление.

С октября льготники будут получать компенсацию еще и за отопление. Это происходит после официального старта отопительного сезона, который определяется постановлением Кабинета Министров.

Традиционно отопительный сезон стартует около 15 октября, однако местные власти могут менять даты в зависимости от погодных условий. Тепло начинают подавать, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд опускается до +8°C или ниже.

