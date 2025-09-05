Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы на оплату коммуналки для УБД — чего ожидать в октябре

Льготы на оплату коммуналки для УБД — чего ожидать в октябре

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:10
Компенсация за потребленные коммунальные услуги для УБД — что будет со льготами с октября
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В октябре, с началом отопительного сезона, они смогут получить компенсацию за расходы на отопление.

О том, что будет с коммунальными льготами УБД с октября, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Какие коммунальные льготы гарантирует государство УБД

Согласно закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий получают 75% скидку на оплату:

  • топлива, если жилье не подключено к централизованному отоплению;
  • жилья — в пределах 21 кв. м на каждого зарегистрированного жителя и дополнительно 10,5 кв. м на семью;
  • коммунальных услуг — газа, электроэнергии, водоснабжения, канализации, вывоза мусора, сжиженного газа (в пределах установленных норм).

Льгота распространяется и на членов семьи, проживающих вместе с ветераном: мужа или жену, детей до 18 лет, нетрудоспособных родителей и других лиц, определенных законом.

Как оформить льготы и что изменится для УБД в октябре

Скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Льготы начисляются в денежной форме в виде возмещения.

Сначала льготник платит полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а после этого Пенсионный фонд возвращает часть расходов. Стоит также помнить, что наличие задолженности может стать основанием для прекращения выплат.

По умолчанию Пенсионный фонд открывает счет в "Ощадбанке", на который поступают компенсационные выплаты. Если льготник хочет получать деньги на счет в другом банке, необходимо подать соответствующее заявление.

С октября льготники будут получать компенсацию еще и за отопление. Это происходит после официального старта отопительного сезона, который определяется постановлением Кабинета Министров.

Традиционно отопительный сезон стартует около 15 октября, однако местные власти могут менять даты в зависимости от погодных условий. Тепло начинают подавать, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд опускается до +8°C или ниже.

Ранее мы писали, что украинским гражданам доступны две разновидности поддержки для оплаты коммунальных счетов. В 2025 году это льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и жилищные субсидии.

Также мы рассказывали, что во время военного положения в Украине действует запрет на повышение тарифов на газ и теплоснабжение. Стоимость отопления квартир по-прежнему зависит от температуры воздуха на улице и наличия установленного счетчика тепла.

коммунальные услуги выплаты отопление льготы УБД
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации